Com’è cambiata Annalisa da Amici ad oggi: la foto di 11 anni fa mostra il cambiamento

Com’è cambiata Annalisa da Amici ad oggi: ecco la foto che risale a 11 anni fa.

L’esordio come cantante solista arriva nel 2010 quando entra a far parte della scuola di Amici, prima ancora aveva fatto alcune esperienze con due gruppi musicali. Grazie al talent di canale 5 si fa conoscere al pubblico che ne apprezza la voce fin da subito.

Forse non tutti sanno che prima ancora di entrare a far parte della scuola Annalisa si è laureata. Ha conseguito la laurea in Fisica nel 2009 presso l’Università degli studi di Torino. La cantante, a tal riguardo, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair aveva detto, rispondendo al motivo della scelta di questa facoltà, che andare a fondo nelle cose fa parte del suo modo di essere: “Mi piace osservare, interrogarmi, voglio capire i meccanismi, anche delle emozioni”.

Un anno dopo arriva la svolta, entra ad Amici nella decima edizione. Arriva in finale classificandosi al secondo posto. Sono passati più di 10 anni dal suo ruolo come ‘allieva’ adesso è una cantante affermatissima: ricordate com’era ai tempi della scuola?

Com’è cambiata Annalisa da Amici ad oggi: ricordate com’era nella scuola?

Annalisa in questi anni si è data molto da fare ed è arrivata sempre più in alto, affermandosi come una delle cantanti più brave della musica italiana. Non è solo una cantante ma anche una cantautrice, la sua penna è profonda. Un talento che l’ha portata a svolgere anche il ruolo di compositrice e autrice per altri importanti cantanti.

Da pochissimo è uscito il suo singolo Tropicana, realizzato in collaborazione con i Boomdabash. Questo non è il solo ‘duetto’ di Annalisa perchè ha collaborato con grandi artisti, come con il rapper Raige, Rocco Hunt, Benji & Fede. La scuola di Amici le ha permesso di migliorarsi e farsi conoscere tant’è che quando è uscita ha spiccato il volo. Ma ricordate com’era circa 11 anni fa quando entrò a far parte del talent?

Questo scatto in alto è ripreso da una puntata del Serale di Amici dell’anno 2011. Annalisa riuscì ad arrivare fino in finale posizionandosi al secondo posto e ottenendo il premio della Critica. La foto mostra il cambio look, oggi non ha più la frangetta, ha una tonalità di colore di capelli diversa, non più sull’arancio acceso. Voi ricordate il suo percorso nella scuola?