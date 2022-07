Nicolas Vaporidis rivela come vuole spendere i soldi del montepremi vinto a L’Isola dei famosi.

Ha trionfato a l’Isola dei famosi dopo 99 anni giorni di permanenza, Nicolas Vaporidis non si aspettava di arrivare fino alla fine e di viversi a pieno questa avventura. L’abbiamo conosciuto come attore anche se negli ultimi anni è stato distante dalle scene, vivendo a Londra insieme alla sua fidanzata Alì.

Sicuramente il reality è stata una svolta per lui, per la prima volta nei panni di concorrente è riuscito a farsi strada tra gli altri concorrenti e ha mostrato un lato di sè che non tutti conoscevano. Sicuramente il pubblico lo conosce come personaggio dello spettacolo e questo porta avanti soltanto alcuni lati, soprattutto professionali. L’isola però ha portato fuori tanto altro e questo tanto venuto fuori è piaciuto ai telespettatori che l’hanno premiato con la vittoria.

Adesso è tornato alla vita di tutti i giorni e in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato la sua esperienza in Honduras, svelando anche come spenderà i soldi del montepremi.

Isola dei famosi, Nicolas Vaporidis svela come spenderà i soldi del montepremi

Nicolas Vaporidis prima di iniziare l’avventura a L’Isola dei famosi era conosciuto principalmente come attore. Infatti la sua carriera nel mondo dello spettacolo ha avuto inizio proprio così, e uno dei film che l’hanno reso noto, ancora oggi indimenticabile, è Notte prima degli esami.

L’attore ha portato a casa la vittoria in seguito ad un confronto arduo, dato che al suo fianco in finalissima vi erano altri grandi amati naufraghi. Oggi è tornato, anzi, sta tornando alla sua vita, cercando di recuperare pian piano le abitudine. Infatti sappiamo che molti ex naufraghi hanno dichiarato che spesso tornare dal reality porta anche delle conseguenze, come la difficoltà di dormire sul letto o di abituarsi alle comodità che sull’isola non hanno avuto.

Nicolas in un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni ha parlato di questa sua lunga avventura e ha anche svelato come spenderà i soldi del montepremi.

Innanzitutto sappiamo che il premio è diviso, nel senso che metà va in beneficenza e l’altra parte è del vincitore. Ecco, ma come spenderà i soldi? L’attore ha spiegato che li gestirà come tutte le sue risorse, continuando a vivere a Londra dove sono i suoi ristoranti ma specifica che vuole godersi la sua bella Italia per poter fare cinema e magari anche tv.