Aiello, sapete in che cosa è laureato? Non tutti lo immaginano

Aiello oggi è un affermatissimo cantante ma sapete che è anche laureato? Non tutti immaginano in che cosa.

Oggi tutti possono dire di conoscere Aiello dato che è molto amato, si è fatto conoscere particolarmente negli ultimi anni. La partecipazione al Festival di Sanremo 2021 lo ha consacrato al grande pubblico e così dopo quella sua prima esibizione i pochi che non lo avevano ascoltato avranno avuto la curiosità di scoprire i brani precedenti pubblicati.

Il cantante sul palco dell’Ariston portò il brano Ora, nonostante non sia riuscito a classificarsi fra i primi dieci, è comunque arrivato al cuore del pubblico. E’ arrivata sicuramente la sua forza, perchè la canzone sanremese ha una musicalità molto forte e accompagnata dalla voce di Aiello ha reso il brano indimenticabile.

Se in questi anni è riuscito a farsi spazio nel mondo della musica in molti non sapranno che è anche laureato: sapete in che cosa? Scopriamolo insieme!

Non tutti sanno in che cosa è laureato Aiello: l’avreste mai immaginato?

La musica l’ha sempre accompagnato, ha cominciato con piccoli passi per poi riuscire a spiccare il volo. Oggi Aiello è conosciutissimo e anche sui social riscontra un certo seguito, i follower sono migliaia anche se lui non è poi attivissimo.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2021, dove portò il brano Ora, la sua carriera se prima aveva cominciato a volare in alto dopo la Kermesse ha continuato a navigare verso il successo, e il merito si deve al talento che lo contraddistingue. Il cantante nella sua vita oltre ad impegnarsi nel campo musicale ha riscontrato uguale merito anche in un altro ambito. Aiello si è laureato qualche anno fa, sapete in che cosa?

Da quanto si apprende sul web, ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione e in seguito ha proseguito con la magistrale scegliendo come facoltà Economia, alla Luiss di Roma. Voi eravate a conoscenza di questo importante dettaglio?

Naturalmente Aiello è riuscito ad affermarsi come cantante, anzi è anche un cantautore, scrive testi con parole molto significative. Ed è proprio per questo che è riuscito a farsi apprezzare dagli ascoltatori, una gran bella voce accompagnata da brani colmi di significato.