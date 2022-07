Dopo 4 anni di matrimonio è finita: l’attore annuncia la separazione

Dopo 4 anni di matrimonio è finita, l’attore lo ha annunciato sui social con un lungo messaggio.

L’attore ha fatto sapere della separazione da sua moglie nelle ultime ore; l’annuncio è arrivato tramite il suo canale instagram che oggi è seguitissimo, data la fama che lo circonda.

Nel post social ha spiegato che la decisione è arrivata qualche mese fa e di comune accordo: “Sappiamo che ciò è giusto per entrambi”, scrive in basso all’immagine in cui è fotografato insieme alla donna e ai due figli. Ci tiene a precisare che nonostante la separazione tra di loro c’è sempre un rapporto incentrato sul rispetto e sull’amore. A quanto pare la coppia ha deciso di prendere almeno per quanto riguarda il rapporto sentimentale strade diverse ma ad unirli c’è sempre un grande affetto e un immenso rispetto, e naturalmente i figli nati dall’amore che li ha accompagnati fino a questa decisione.

Dopo 4 anni di matrimonio è finita: l’attore di Grey’s Anatomy lo annuncia sui social

E’ arrivato in modo del tutto inaspettato l’annuncio della separazione, l’attore che ha alle spalle già un matrimonio concluso dal quale sono nati due figli, lo ha fatto sapere sui social. Ha riportato un lungo messaggio in basso all’immagine in cui è fotografato insieme ai due figli piccoli nati dall’amore con la seconda moglie.

Kevin Mckidd, attore che abbiamo conosciuto in Grey’s Anatomy la prima volta nel 2008 con il ruolo del dottor Owen Hunt, ha fatto sapere ai suoi milioni di follower della separazione da sua moglie Arielle Goldrath. Separazione che a quanto pare è arrivata negli ultimi mesi ma soltanto da poco ha voluto condividere questo lato privato della sua vita a tutti. Mckidd fa sapere che non mancherà il rapporto d’amore e di rispetto e che la scelta è voluta da entrambi di comune accordo.

“Qualche mese fa io e Arielle abbiamo deciso di mettere fine alla parte del nostro rapporto di matrimonio. Sappiamo che è giusto per entrambi. Arielle è una madre incredibile per Nada e Aiden”, scrive sui social in basso ad un’immagine di famiglia. E’ evidente che la separazione non vuol dire per la coppia allontanamento forzato, l’attore infatti augura a tutti di poter crescere i propri figli con una persona che rientra nel cerchio dei migliori amici.