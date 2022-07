Edoardo Tavassi, clamorosa indiscrezione: nessuno lo avrebbe immaginato

Edoardo Tavassi, clamorosa indiscrezione sull’ex naufrago de L’Isola dei famosi: nessuno lo avrebbe immaginato.

È stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione de L’Isola dei famosi. Un’avventura che non ha avuto lieto fine per via del ritiro a pochi giorni dalla finale, ma Edoardo Tavassi è stata una delle rivelazioni del reality show di Canale 5.

Entrato in gioco in coppia con la più celebre sorella Guendalina Tavassi, Edoardo si è fatto conoscere a 360 gradi dal pubblico. Che, oggi, lo adora! Per molti, se il naufrago non avesse abbandonato il reality per motivi di salute, sarebbe stato un probabile vincitore. Ma proprio per i fan del simpaticissimo romano c’è una notizia davvero incredibile. Scopriamo di cosa si tratta.

Edoardo Tavassi, indiscrezione clamorosa: ecco dove potremmo vederlo molto presto

Simpatico e giocherellone, ma pronto a tirare fuori le unghie per difendere le persone che ama. Edoardo Tavassi ha conquistato il pubblico di Canale 5 grazie alla partecipazione alla sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Edizione che ha dovuto salutare spontaneamente, proprio a pochi giorni dalla finale, per via di un infortunio al ginocchio. Nonostante questo, però, il fratello di Guendalina è stato un assoluto protagonista del reality. Ma cosa bolle in pentola per lui dopo il successo in Honduras?

Difficile pensare che, dopo l’exploit nel reality di Ilary Blasi, nessuno voglia Edoardo in tv. E, infatti, l’ultimo numero del settimanale Chi ha riportato un’indiscrezione davvero succulenta, che riguarda proprio l’ex naufrago. Che potrebbe far parte della prossima edizione di uno dei programmi più amati e seguiti degli ultimi anni. Di cosa parliamo?

Di Lol – Chi ride è fuori, format di Amazon Prime condotto da Fedez ed amatissimo dal pubblico. Ci sarà anche Edoardo tra i comici rinchiusi nella stanza con l’obbligo di non ridere? Nulla è ufficiale, ma secondo Chi l’ironia del romano avrebbe colpito gli autori dello show, che potrebbero presto sottoporlo ad un provino. Se la notizia fosse confermata, sarebbe una grande soddisfazione per Edoardo, che, prima dell’Isola, non era mai apparso in televisione.

Le sue battute pronte sarebbero perfette per lo scopo di Lol, che tornerà presto in onda con la terza edizione. Non ci resta che attendere eventuali conferme o smentite: a voi piacerebbe rivederlo sul piccolo schermo?

Che lavoro fa Edoardo Tavassi?

Come abbiamo spiegato, a differenza della sorella Guendalina, prima dell’Isola Edoardo era completamente lontano dal mondo della tv. E, terminata l’avventura in Honduras, il romano è tornato al suo lavoro. Come spiegato da lui stesso su Instagram, Edoardo è un videomaker in ambito medico: “Faccio video per chirurgi plastici. Sto in sala operatoria, mentre aprono le persone io riprendo”. E voi, conoscevate questo retroscena sull’ex naufrago del reality show?