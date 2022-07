Grande Fratello Vip, brutte notizie per l’ex concorrente: proprio non se lo aspettava

Brutte notizie per l’ex concorrente del noto reality: dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 6 questa proprio non se l’aspettava!

Mentre Alfonso Signorini si prepara a mettere insieme il cast di concorrenti che dopo questa bollente estate prenderà parte alla settima edizione del Grande Fratello Vip, scopriamo che i vip delle precedenti edizioni del seguitissimo reality si stanno dando da fare per apparire ancora sul piccolo schermo. Ebbene, non giungono però belle notizie, per un ex concorrente del seguitissimo reality.

Dopo la chiusa della sesta edizione, abbiamo visto una scoppiettante Soleil Sorge prendere parte a La Pupa e il Secchione, volare in Honduras e confermarsi ancora come una delle naufraghe più energiche de L’Isola dei Famosi. Ma Soleil non è stata la sola ad aver avuto un incredibile successo dopo la fine del reality. Pensiamo ad esempio alle sorelle Selassié, sapete dove le rivedremo tra pochissimo?

La fine del Grande Fratello Vip 6 non ha però continuato a tenere spalancate le porte del piccolo schermo per tutti i concorrenti. Brutta notizia infatti per un ex concorrente del reality. Questa proprio non se l’aspettava!

Grande Fratello Vip, brutte notizie per l’ex concorrente

Mentre attendiamo di conoscere le attesissime novità che la nuova edizione del Grande Fratello Vip è pronta a riservarci, indaghiamo e seguiamo gli ex concorrenti vip della precedente edizione.

Piovono brutte notizie per l’ex concorrente della sesta edizione del reality. Stiamo parlando di Patrizia Pellegrino. La cantante ed attrice che ha esordito nel mondo dello spettacolo giovanissima, dopo aver fatto la sua esperienza al Grande Fratello Vip, avrebbe voluto intraprendere un nuovo percorso televisivo questa volta un po’ diverso dal solito reality in onda su Canale 5. Ebbene, come la stessa ha fatto sapere attraverso il suo canale social, l’ex concorrente del GF Vip avrebbe dovuto far parte del nuovo cast di concorrenti in gioco nello show condotto su Rai 1 da Carlo Conti. Stiamo parlando di Tale e Quale Show.

Come sappiamo, il noto conduttore di Rai 1, sta mettendo su il cast della prossima edizione. Tra i vari concorrenti che hanno preso parte al GF Vip, ce ne sono alcuni infatti che intraprenderanno questa nuova avventura musicale, come le sorelle Selassiè. La stessa sorte però non è toccata invece a Patrizia Pellegrino che ha fatto sapere di essere stata scartata ai casting. Tuttavia, l’artista ha detto anche che non perderà l’occasione di riprovarci il prossimo anno.

Patrizia Pellegrino non ha però neppure negato che non le dispiacerebbe tornare magari nuovamente nella casa più spiata d’Italia. Non si è detta certamente contraria ma non ha ovviamente neppure confermato che un suo possibile ritorno possa essere preso in considerazione per la prossima edizione. Al momento l’attrice non si è pronunciata. Tuttavia incrocia le dita per partecipare alla prossima edizione dello show condotto dall’amatissimo Carlo Conti.