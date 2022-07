Dopo il parto utilizzerà la placenta come fertilizzante per le piante: lascia tutti senza parole

Dopo il parto utilizzerà la placenta come fertilizzante per le piante: la scelta della coppia lascia tutti completamente di stucco

C’è un’usanza tutta hollywoodiana secondo cui le neomamme mangerebbero la placenta dopo il parto. Sino ad ora era forse una delle cose più stravaganti che avevamo sentito, ma la notizia delle ultime ore ci spiazza ancora di più.

La modella e presto, anzi tra pochissimo futura mamma ha deciso che utilizzerà la propria placenta come fertilizzante per le piante dopo il parto. Si tratta di una tendenza radicata in particolare nella cultura maori che è in realtà diventata un pratica ad oggi molto utilizzata dalle dive americane. E così, la splendida modella avrebbe deciso di seguire questa usanza e di farla propria. Dopo l’annuncio della gravidanza da parte della coppia, ormai il countdown è agli sgoccioli e sono entrambi prossimi a diventare per la primissima volta mamma e papà. La scelta della modella, di utilizzare in tal modo la placenta dopo il parto ha certamente lasciato tutti di stucco, ma di chi stiamo parlando?

Dopo il parto hanno deciso di utilizzare la placenta come fertilizzante: la scelta della coppia spiazza tutti

Quella formata da Fabio Colloricchio e Violeta Magrynan è una coppia che fa vere e proprie scintille. I due, hanno consolidato il loro amore con la nascita della loro prima figlia. Avevano annunciato la splendida gravidanza qualche mese fa, in concomitanza con l’annuncio di Nicole Mazzocato di essere anche lei in dolce attesa. Ebbene, i due ex hanno ad oggi preso strade diverse, che però convergono verso un medesimo fine perché diventeranno entrambi genitori al fianco di partner diversi.

Dopo la fine della relazione con Nicole, l’ex tronista di Uomini e Donne ha così trovato l’amore e tra pochissimo coronerà il sogno di diventare papà per la prima volta al fianco della sua dolce metà. Vi abbiamo parlato di una scelta che per alcuni potrebbe forse apparire bizzarra, ma che in realtà è una tipica usanza maori che prevede che dopo il parto si utilizzi la placenta come fertilizzante.

Ed è quanto avrebbe scelto di fare Violeta sotto consiglio del proprio ginecologo che le avrebbe di fatti sconsigliato di mangiare la propria placenta come invece le dive hollywoodiane pensano di fare.

Manca ormai pochissimo, e Fabio e Violeta potranno abbracciare la loro piccola ed appendere il loro primo fiocco rosa fuori la porta. Violeta ha scelto un parto in acqua, e lo farà in una clinica privata presso la struttura Monteprincipe di Boadilla. Manca poco quindi al grande giorno. Fabio e Violeta saranno prestissimo in 3!