Uomini e Donne, ha lasciato definitivamente il mondo della tv: oggi fa tutt’altro

Nel parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne fu amata e criticata, poi ha lasciato del tutto la tv, ma cosa fa oggi?

Da quando Uomini e Donne così come lo conosciamo oggi è approdato in tv più di vent’anni fa, tante cose sono cambiate. Innumerevoli i volti e le storie che si sono avvicendati nel famoso dating show condotto da Maria De Filippi e di molti di loro è davvero difficile dimenticarsi.

L’avvento del Trono Over, nel gennaio del 2010, ha rappresentato poi un nuovo capitolo nella storia della fortunata trasmissione: a differenza del Trono Classico, questo circuito non ha scadenze temporali ed alcuni partecipanti sono rimasti seduti in quello studio per anni. Altri sono ancora lì come Gemma Galgani ed Armando Incarnato, altri ancora, come Riccardo Guarnieri, sono andati via e tornati varie volte.

Oltre alla Galgani, sono state diverse le dame che hanno vissuto percorsi travagliati e controversi durante la loro permanenza nel programma. Barbara De Santi, Ida Platano, ma anche Anna Tedesco ed Elga Profili. Vi ricordate di quest’ultima? Ha lasciato la tv ormai dal 2015, ma cosa fa adesso?

La vita di Elga Profili dopo Uomini e Donne: cosa fa da quanto ha lasciato la tv

Elga Profili frequentò per diverso tempo un ex cavaliere molto amato, Antonio Jorio, ma dopo vari alti e bassi la loro storia si concluse in modo definitivo. Essendo una gran bella donna, la dama conquistò più di un cuore tra i protagonisti maschili della trasmissione: dopo Antonio, iniziò a frequentare Samuel Baiocchi e Guido Soldati.

Nessuna di queste conoscenze portò al grande amore ed Elga decise di lasciare il programma. Dopo qualche tempo, però, ci fu un colpo di scena per il pubblico: nel 2015, la dama decise di tornare agli Elios per corteggiare Giorgio Manetti, il quale le rifilò un due di picche per rispetto di Gemma, dato che le due donne erano amiche.

Da allora la Profili si è allontanata definitivamente dalla tv ed è tornata a svolgere il suo lavoro di consulente legale. Inoltre, come sapranno certamente i suoi follower, si dedica alla pittura. Sul suo profilo Instagram ci sono diversi scatti che mostrano le sue opere.

E voi avreste mai immaginato che Elga fosse appassionata di arte?