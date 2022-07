Alena Seredova, l’indiscrezione che lascia tutti senza parole: di cosa si tratta

Alena Seredova, l’incredibile notizia lascia tutti senza parole: ecco cosa sarebbe emerso secondo un’indiscrezione, cosa sta per accadere!

Showgirl, modella, attrice ed anche dirigente sportiva, Alena Seredova è un volto particolarmente noto agli occhi del pubblico. Non solo per la sua incredibile bellezza e per il successo ottenuto sul piccolo schermo, ma anche per la sua precedente storia d’amore con il calciatore Gianluigi Buffon.

Sebbene il loro sia stato un matrimonio molto chiacchierato, la loro storia d’amore è giunta al capolinea, e ad oggi avrebbero entrambi preso strade differenti. Di recente la splendida showgirl si è mostrata in bikini, al mare e senza filtri. Lo scatto ha praticamente incantato tutti. Ma stavolta è un’altra la notizia che ci sconvolge e ci lascia letteralmente tutti senza parole. Un’indiscrezione farebbe sapere che la showgirl è pronta ad attraversare un grande cambiamento. Di cosa si tratta? Scopriamolo subito!

Alena Seredova, l’indiscrezione lascia tutti di stucco

Come si suol dire, se son rose fioriranno. Ed è proprio il caso di dire che la relazione tra la bella showgirl ed il suo compagno Alessandro Nasi sarebbe pronta a mettere radici ben salde. Ebbene, secondo un’indiscrezione, Alena Seredova sarebbe forse pronta a convolare a nozze con la sua metà? Una notizia davvero inaspettata se consideriamo che si dovrebbe trattare di un matrimonio in segreto.

E’ il settimanale Nuovo a lanciare l’indiscrezione secondo la quale la coppia sarebbe pronta al grande passo. Avrebbero inoltre scelto di celebrarlo nel giorno in cui battezzeranno la piccola Vivienne Charlotte, data alla luce nel 2020. Si sono trascorsi due anni dalla nascita della piccola, ma come ben sappiamo i rallentamenti dovuti al Covid hanno ahimè fermato la vita di ognuno di noi.

Ad oggi però, la bella attrice e la sua dolce metà sarebbero pronti a compiere insieme un altro passo. Al momento non si conoscono i dettagli della possibile cerimonia. E’ certo che il matrimonio non potrà essere celebrato in chiesa. Tuttavia, è possibile che nel giorno in cui si celebrerà il battesimo della piccola Vivienne i due si guarderanno negli occhi e si scambieranno quelle promesse che condurranno i due a pronunciarsi il fatidico ‘Si, lo voglio’.

Chi è Alessandro Nasi

Ma chi è Alessandro Nasi? Conosciamo meglio il compagno e probabile futuro marito di Alena Seredova. Imprenditore torinese noto ai più per essere in particolare imparentato con la famiglia Agnelli. Alessandro Nasi è un imprenditore che ha vissuto parte della sua vita nella grande mela, a New York. Con un aereo di sola andata è poi tornato in Italia dove ha conseguito la laurea ed ha cominciato a lavorare come consulente finanziario. Successivamente ha intrapreso la sua carriera lavorativa in casa Fiat ed è divenuto vicepresidente della holding finanziaria degli Agnelli, la Exor.