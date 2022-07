Uomini e Donne, ha speso tantissimo per partorire con tutte le comodità: le cifre e tutti i dettagli.

Sono entrambi protagonisti di Uomini e Donne, ma si sono conosciuti all’interno di un altro programma televisivo. Un amore che è scoppiato all’improvviso, diventando più forte che mai: la coppia presto accoglierà il primo bebé!

Sarà una bambina e verrà al mondo in un ambiente in cui non mancheranno le comodità. La futura mamma, infatti, ha scelto una clinica privata per il suo parto, che è previsto tra qualche settimana. Una clinica in cui non manca davvero nulla: sapete quanto ha speso? La cifra vi lascerà di stucco.

Uomini e Donne, ha scelto di partorite con tutti i confort: ecco quanto spenderà

Manca sempre meno alla nascita della primogenita di una delle coppia più amate del momento. Si chiamerà Gaia e i fan della coppia non vedono l’ora di conoscere il frutto di questo grande amore. Un amore nato in tv, precisamente nel corso dell’edizione spagnola de L’Isola dei famosi. Di chi stiamo parlando?

Di Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan, che si sono conosciuti a Supervivientes nell’edizione del 2019: i due si sono resi protagonisti di alcuni momenti ‘bollenti’ sull’isola, che hanno fatto il giro del mondo. Una grande passione, ma anche un sentimento speciale, quello che lega Fabio e Violeta, che, a breve, diventeranno genitori per la prima volta!

Lei, ex protagonista di Mujeres y hombres ( Uomini e Donne in Spagna), ha deciso di partorire in una clinica davvero esclusiva di Madrid, la Monteprincipe di Boadilla, dalla quale è stata seguita nel corso della gravidanza. Violeta potrà dare alla luce la sua piccola in una ampia vasca e potrà usufruire di ogni servizio , tra cui un’ostetrica personale, che la assiste già da un mese prima del grande evento. Un vero e proprio sogno per una partoriente, ma quanto costa tutto questo? A raccontare i dettagli è stata proprio Violeta ai suoi followers su Instagram.

L’influencer 28 enne ha speso ben 1900 euro per il suo parto. E non poteva esserne più felice: “Il miglior investimento della mia vita. Avevo l’opportunità di farlo e l’ho fatto”, ha spietato la Mangrigan. Che, sempre sui social, ha rivelato che utilizzerà la placenta congelata come fertilizzante per il suo giardino.

Insomma, la piccola Gaia verrà al mondo nel migliore dei modi e noi non possiamo che mandare i nostri migliori auguri a questa splendida coppia di (quasi) genitori!

Uomini e Donne, l’ex scelta di Fabio Colloricchio è incinta

Impossibile dimenticare il percorso sul trono di Fabio Colloricchio. Grazie a Uomini e Donne, l’argentino ha conosciuto Nicole Mazzocato, con la quale ha vissuto alcuni anni di grande amore. Niente lieto fine per loro, ma anche per Nicole è in arrivo la più grande delle gioie: l’ex corteggiatrice è incinta del suo nuovo compagno, Armando Anastasio.