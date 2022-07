Lutto ad Avanti un altro: grave perdita per il game show di Paolo Bonolis

Lutto dolorosissimo per il famoso Avanti un Altro: grave perdita per il seguito game show di Paolo Bonolis, cos’è successo.

Una notizia dolorosissima, quella che è trapelata diverse ore fa sul web e che ha lasciato tutti di stucco. Il famoso programma pre-serale Avanti un altro ha subìto un grave lutto. Immediata è stata la reazione da parte degli altri protagonisti del game show, che subito si sono prodigati a concedere l’ultimo saluto al loro caro e buono amico.

In tantissimi conoscono il programma Avanti un altro ed in altrettanto numerosi sono coloro che non perdono nemmeno una sua puntata, divertendosi a rispondere correttamente alle domande del quiz. È proprio sulla famosa trasmissione di Paolo Bonolis che, purtroppo, dobbiamo darvi una spiacevolissima notizia: uno dei suoi protagonisti indiscussi è tragicamente morto qualche ora fa. Non sappiamo cosa sia esattamente successo e, soprattutto, cosa ne abbia causato il decesso, ma non possiamo fare a meno di sottolineare quanto la notizia abbia sconvolto tutti coloro che hanno avuto la possibilità di conoscerlo ed avere a che fare con lui. A partire, quindi, da Sonia Bruganelli fino a Claudia Ruggeri, sono tantissimi i saluti giunti per lui.

Avanti un altro, grave lutto: tragica notizia

Tutti gli amanti di Avanti un altro sanno benissimo che a rendere ancora più unico ed inimitabile il game show di Paolo Bonolis, vi sono dei personaggi extra. Capitanato dalla splendida Claudia Ruggeri, di cui recentemente vi abbiamo mostrato diversi scatti con suo marito, il salottino di Avanti un altro mostra una serie di divertentissimi personaggi. Come dimenticare, ad esempio, la bella dottoressa. Oppure, il simpaticissimo Nino Nero. Insomma, ce n’è davvero di tutti i tipi! È proprio uno dei protagonisti di questo salottino, però, che ha lasciato tutti sconvolti con la sua morte. Si tratta del famoso Emanuele Vaccarini, che nel programma vestiva i panni del gladiatore.

Giunto nel programma come concorrente, il simpaticissimo Emanuele si era fatto subito notare da Paolo Bonolis, che l’ha fortemente voluto nel suo programma come protagonista del salottino. Le cause della sua morte, purtroppo, non sono state ancora rese note. Anche se, a quanto si legge, sembrerebbe che il buon Vaccarini combattesse da diverso tempo con una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Gli ultimi saluti per Emanuele

Come dicevamo, sono tantissimi i colleghi di Emanuele che hanno scelto di riservargli un ultimo saluto sui social. A partire da Sonia Bruganelli, che l’ha definito ‘gigante buono’, fino alla famosa Buona Sorte, Francesco Nozzolino, Claudia Ruggeri e tanti altri ancora, in numerosi hanno voluto rivolgere al famoso ‘Gladiatore’ di Avanti un altro un ultimo saluto!

Al dolore della sua famiglia, si aggiunge anche il nostro!