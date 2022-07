Sonia Bruganelli in lacrime racconta quello che le dice sua figlia Silvia

L’ex opinionista del Grande Fratello Vip apre il suo cuore: Sonia Bruganelli, in lacrime racconta cosa le dice sua figlia Silvia

Ex opinionista del reality show più seguito di sempre, la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli apre il suo cuore e racconta spazi di vita privata che la vedono in compagnia sia figlia Silvia. La produttrice televisiva, ospite nel programma Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1, in lacrime ha raccontato quello che sua figlia Silvia le dice.

Dalla storia d’amore tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono venuti al mondo tre splendidi figli. Un’unione storica che vede i due amatissimi volti più uniti ed innamorati che mai. La primogenita di casa, la dolce Silvia è nata con un problema cardiaco che l’ha costretta alla nascita a sottoporsi ad un delicatissimo intervento chirurgico.

Purtroppo dopo l’operazione non tutto è andato come sperato. La primogenita di casa ha riportato un danno motorio irreversibile. Questo in qualche modo ha assai condizionato la vita in particolare di mamma Sonia e di papà Paolo. La coppia per il suo bene ha cercato quanto più possibile di preservare e proteggere Silvia dalla ‘cattiveria del mondo esterno’. Spesso le persone sanno come puntare il dito e far sentire l’altro piccolo ed a disagio, ed i due hanno quindi tentato in ogni modo di non dare questo dolore a Silvia.

Ma in realtà è stata proprio lei ad insegnare qualcosa ai due amorevoli genitori. Ospite in studio a Oggi è un altro giorno, Sonia Bruganelli negli studi Rai, ha così parlato di sua figlia Silvia. E cedendo ad un momento di commozione, la compagna di vita di Paolo Bonolis si è lasciata andare ad un racconto che ci ha lasciati senza parole.

Sonia Bruganelli in lacrime per sua figlia Silvia

E’ a mamma Sonia ed a papà Paolo che la loro Silvia, primogenita nata dalla loro relazione, sta insegnando tanto. Nata con un enorme problema cardiaco, come la stessa mamma ha voluto raccontare negli studi Rai ospite di Serena Bortone, Silvia insieme a mamma e papà si è ritrovata a vivere un momento della vita molto difficile. Dopo l’operazione chirurgica non andata perfettamente a buon fine, Silvia ha riportato un problema motorio piuttosto rilevante.

Questo ha fatto si che Sonia Bruganelli diventasse quindi particolarmente protettiva nei confronti di sua figlia. Nell’intento di proteggerla dalle cattiverie dei leoni da tastiera, Sonia ha raccontato di essere un po’ restia a mostrare sui social delle foto in cui c’è anche Silvia. In realtà però, è stata poi proprio la primogenita a chiedere alla sua mamma di essere presente nelle foto. Serena Bortone ha così mostrato sul led in studio una foto di Silvia, e mamma Sonia l’ha commentata in lacrime:

“Quella foto lì sai come la sto superando? Me lo sta insegnando lei ‘Mamma io sono così: accettalo‘, perché io non l’avrei mai messa quella foto“, ha raccontato Sonia dicendo che spesso quando le capita di scattare foto con la famiglia o in compagnia di amici, è stesso Silvia che intende essere presente nella foto: “Lei si butta dentro, ci vuole stare. Io invece vorrei tutelarla” – ha detto Sonia Bruganelli che ha aggiunto: “Io non ce la faccio a darla in pasto ai leoni, non ce la faccio. Perché succede che poi le persone chiedono ‘Hai visto il post della figlia di Bonolis? Hai visto la mano della figlia di Bonolis?’ e io non voglio“