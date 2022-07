Gabriel Garko rivela tutto: come e quando capì di essere gay; il retroscena che non tutti conoscono sul noto attore.

Un incontro emozionante, quello tra Gabriel Garko e Rosalinda Cannavò nel giardino della casa del GF vip, nel 2020. Un incontro durante il quale l’attore torinese parò per la prima volta in pubblico della sua omosessualità, che definisce il ‘segreto di Pulcinella’.

Un segreto che l’attore, che ha compie 50 anni proprio oggi, ha taciuto per molti anni, fingendo di essere qualcun altro per timore di non poter fare il lavoro che amava. Ma Gabriel ha capito ben presto di essere omosessuale e, a confermarglielo, è stato un episodio di cui ha parlato in un’intervista al settimanale Oggi. Un retroscena che in pochi conoscono e che è legato ad una famosa attrice italiana.

Gabriel Garko, come ha capito di essere gay: la confessione

È stata un incontro con Monica Bellucci a dare conferma a Gabriel Garko sulla sua omosessualità. A rivelarlo è stato proprio l’attore, in un’intervista al settimanale Oggi, a cui si è raccontato a cuore aperto. I due attori hanno lavorato insieme sul set di Vita con i figli, nel 1989 ed è stato in quel momento che Gabriel si è reso conto di qualcosa.

“Inguardabile, tanto era bella. Monica fu la conferma di quanto avevo appena capito: se non mi viene da saltare addosso ad una così, mi dissi, vuol dire che preferisco altro“, ha dichiarato l’attore. Che ha spiegato di aver avuto alcune storie etero in adolescenza, ma di aver capito di essere omosessuale già a 17 anni.

“La differenza vera si vedrà quando non ci sarà più bisogno di fare coming out. Quando quelle due parole, venire fuori, suoneranno ridicole: quale crimine ho commesso per dovermi costituire?”, ha aggiunto l’attore, in merito alle difficoltà che, ancora oggi, i gay riscontrano nel farsi accettare.

Gabriel Garko nel cast di un famoso programma tv?

E a 50 anni il grande attore potrebbe cimentarsi in una nuova arte: quella del ballo! Secondo un’indiscrezione di Tv Blog, Gabriel Garko sarà con ogni probabilità un concorrente della prossima edizione di Ballando con le stelle! I fan dello show del sabato sera di Rai Uno hanno già visto l’attore in pista: è stato uno dei ‘ballerini per una notte’ della passata edizione. E, con una sola performance, sbalordì la giuria. È per questo che Milly Carlucci avrebbe deciso di tenerlo con sé per tutta la nuova edizione, che partirà su Rai Uno il prossimo ottobre.

Nel cast dello show è stata già confermata la presenza di Iva Zanicchi tra le concorrenti, mentre diverse sono le indiscrezioni sugli altri in gara. Confermata anche tutta la giuria, composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. A voi piacerebbe vedere Gabriel Garko a Ballando?