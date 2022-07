Pesava 270 kg, dopo Vite al Limite è un incanto: i suoi selfie vi lasceranno senza parole; trasformazione incredibile per la paziente.

Tra le trasformazioni più ‘shockanti’ della storia di Vite al limite c’è senza alcun dubbio quella di cui vi parliamo oggi. La paziente, prima di rivolgersi alla trasmissione per provare a perdere peso, pesava ben 270 kg.

Come quasi tutti i protagonisti dello show, anche Laura Perez ha un passato drammatico alle spalle: ha subito delle molestie quando era solo una bambina. Un vero e proprio trauma, al quale si è aggiunto l’incubo del diabete. Laura ha trovato nel cibo la sua valvola di sfogo, raggiungendo una grave forma di obesità, che l’aveva ridotta in pessime condizioni. Finché non ha deciso di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan e, grazie al percorso di 12 mesi nella clinica in Texas, la sua vita è radicalmente cambiata. Vedere gli scatti della donna dopo la sua ‘trasformazione’ vi lascerà senza parole.

Vite al limite, Laura pesava 270 kg: dopo la trasmissione è un’altra persona

Aveva 41 anni, Laura Perez, quando ha iniziato il suo percorso nella clinica di Houston, assistita dal chirurgo iraniano Younan Nowzaradan. La puntata dedicata alla sta storia è andata in onda per la prima volta nell’agosto del 2015 ed è stato l’ottavo episodio della terza stagione di Vite al limite. Quali sono stati i risultati ottenuti dalla Perez? Semplicemente straordinari.

Grazie alla trasmissione, dove ha subito l’intervento di chirurgia bariatrica, Laura è arrivata a perdere quasi 110 kg! E non è tutto: dopo il percorso nel programma, la Perez non ha mollato e ha continuato a seguire uno stile di vita sano, raggiungendo una forma davvero invidiabile. Tenetevi forte, perché stenterete a credere che la donna ritratta in questi selfie sia proprio la Laura Perez che si è rivolta a Vite a Limite. Date un’occhiata:

Eh si, la texana è semplicemente incantevole e, soprattutto, autonoma. Con il dimagrimento, Laura è riuscita ad intraprendere una vita normale, senza aver bisogno di chiedere aiuto anche per i movimenti più semplici della vita quotidiana. Uno dei casi più complicati per il dottor Now e, di conseguenza, anche uno dei successi più soddisfacenti quello di Laura Perez. E voi, avete mai seguito la sua storia in tv?

Come funziona Vite al limite?

Vite al limite è il titolo italiano della trasmissione My 600-lb life: il programma segue il percorso di dimagrimento di pazienti gravemente obesi, che decidono di chiedere aiuto al programma per cambiare vita. Ogni episodio racchiude circa un anno di vita dei pazienti ricoverati nella clinica di Houston, dove sono seguiti da medici specializzati. Tutti devono raggiungere il peso idoneo con una dieta iniziale, prima di potersi poi sottoporre all’operazione.