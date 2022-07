L’attore rivela in diretta di aver avuto un tumore in età adolescenziale

L’attore ha rivelato in diretta e soltanto dopo anni di aver avuto un tumore in età adolescenziale: il racconto nel famoso programma tv.

Non l’aveva mai detto prima e soltanto adesso, da pochissime ore, ha voluto raccontare a tutti di aver avuto un tumore, precisamente un linfoma al braccio. L’attore e cantante lo ha detto in diretta in un famosissimo programma televisivo, spiegando di aver scoperto della malattia a 14 anni.

Ha raccontato che aveva lividi e palline e per questo è stato necessario fare dei test specifici per capire a cosa erano dovuti. Ha spiegato che per diverso tempo la sua famiglia non gli ha detto che cosa avesse, i suoi genitori avevano preferito non dirgli subito la verità. Soltanto nelle ultime ore l’attore lo ha confessato, un racconto che ha fatto in diretta televisiva.

Un racconto arrivato in diretta televisiva durante la trasmissione di un famoso programma in cui era presente, l’attore soltanto nelle ultime ore ha svelato di aver passato dei momenti non proprio facili durante la sua giovinezza. Ha spiegato di aver avuto un tumore al braccio diagnosticato all’età di 14 anni. Inizialmente svela, i suoi genitori non gli avevano detto che cosa stesse succedendo preferendo mantenere il silenzio.

Racconta che aveva delle palline e dei lividi e per questo fece allora degli esami specifici che hanno portato poi alla scoperta della malattia. Ruggero Pasquarelli lo ha raccontato per la prima volta nel corso del programma Podemos Hablar. Oggi è un grande artista, è diventato particolarmente noto grazie alla serie Violetta, dove lo abbiamo seguito mentre vestiva i panni di Federico. In seguito la carriera dell’attore ha spiccato letteralmente il volo e in breve sono arrivate nuove proposte lavorative. Nel 2016 viene infatti scelto per interpretare il ruolo di Matteo Balsamo nella serie argentina di grande successo Soy Luna.

Prima ancora però, ricordate dove l’abbiamo visto? Lo ricorderete certamente ad X-Factor, dove entrò nel 2010 nella squadra di Mara Maionchi, allora vestiva il ruolo di giudice. La sua esperienza nel talent si concluse alla decima puntata e Ruggero si classificò in sesta posizione. Questi sono solo alcuni dei suoi successi ma negli ultimi anni oltre alla carriera di attore ha anche avviato con maggiore fermezza quella musicale, pubblicando numerosi brani. L’ultimo è stato pubblicato proprio nel 2022, ed è una collaborazione, la canzone si intitola Nos Dejamos en seguida, cantata con Fabro. Ebbene, proprio Ruggero ha raccontato di aver avuto un tumore in età adolescenziale e di aver in seguito subito un’operazione.

Pe fortuna non ci sono state conseguenza gravi, spiega, ma l’unico segno che ha sul corpo è una cicatrice sul braccio. Pasquarelli ha fatto sapere di stare bene adesso e di dover solo sottoporsi a dei controlli annuali.