Ricordate la bellissima Violetta dell’omonima telenovela spagnola? Sono trascorsi 6 anni: le sue foto di oggi vi lasceranno davvero di stucco.

Come dimenticarsi di lei? Stiamo parlando proprio della giovanissima Violetta. Dopo l’incredibile successo de ‘Il Mondo di Patty’, un’altra incredibile telenovela ha conquistato i nostri cuori. Concentrata sulle vicende della giovanissima Violetta, la serie televisiva ha riscosso un successo davvero incredibile. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati anni dalla messa in onda della sua ultima puntata, i suoi protagonisti vengono ancora ricordati con immenso affetto da tutti i suoi telespettatori. Tra questi, com’è giusto che sia, c’è proprio la sua principale protagonista: Violetta. Ricordate la sua dolcezza e la sua bellezza all’interno della telenovela? Come dimenticarlo, è vero!

Ebbene. A questo punto ci chiediamo: com’è cambiata? Appurato che sono trascorsi ben 6 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata di “Violetta”, siete curiosi di sapere com’è diventata oggi la bella Martina Stoessel? Ecco:l’abbiamo rintracciata su Instagram e, vi assicuriamo, vedere le sue foto di oggi vi lascerà davvero di stucco. Perché? Guardate coi vostri occhi.

È stata la bellissima Violetta, com’è diventata oggi? Resterete di stucco

Sin dalla prima puntata di ‘Violetta’, la telenovela spagnola ha riscosso un successo davvero impressionante. Sarà per la tematica ‘fresca’ e alla portata di tutti, sarà per i suoi personaggi, fatto sta che la serie ha conquistato davvero tutti. Ricordate la sua protagonista principale? Si, stiamo proprio di lei: la simpaticissima Violetta! Come dimenticare la sua bellezza e la sua semplicità? È davvero impossibile, avete ragione! Ebbene. A questo punto, ci chiediamo: com’è diventata?

Sono trascorsi esattamente 6 anni da quando ‘Violetta’ ha salutato i suoi telespettatori, ma come sono diventati i suoi protagonisti? In particolare, la sua bellissima Martina Stoessel com’è diventata? Vi mostreremo ogni cosa, tranquilli. Vi anticipiamo, però: resterete di stucco, ne siamo certi. Perché? Guardate con i vostri occhi.

Insomma, sono passati 6 anni, eppure Martina Stoessel è letteralmente cambiata! Non è più una ragazzina come nella serie televisiva, ma è una splendida e magnifica donna. Complimenti!