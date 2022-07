Li ricordate a Temptation Island? É successo proprio in queste ultime ore: l’annuncio

Non immaginereste mai cos’è successo in queste ultime ore all’ex coppia di Temptation Island: li ricordate? Cosa hanno annunciato.

Se anche voi siete rimasti particolarmente delusi dall’assenza di Temptation Island dai palinsesti estivi di Canale 5, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. Vi ricordate di loro? Hanno partecipato al docu-reality delle coppie nel 2018, ma ancora adesso continuano ad essere amatissimi.

Sono tantissime le coppie che hanno hanno scelto di prendere parte a Temptation Island nel corso delle sue diverse edizioni. Tra quelle che, però, hanno saputo emozionare più di tutti con la loro storia d’amore, ci sono proprio loro: Andrea e Raffaela! I due, come dicevamo, parteciparono al docu-reality delle coppie nel 2018. E, seppure il loro percorso sembrava che stesse finendo in malo modo, sono riusciti ad uscire dall’Is Morus Relais mano nella mano. Ricordate, infatti, quando Andrea trascorse la maggior parte dei suoi giorni con la tentatrice Teresa Langella, ad oggi felicemente fidanzata con Andrea Del Corso? A Raffaela, com’è giusto che sia, non piacque affatto questo atteggiamento del suo fidanzato ed era pronto a lasciarlo, ma il loro amore è stato più forte di tutto. E, dopo i 21 giorni canonici del programma, sono usciti insieme. Avete visto, però, cos’è successo in queste ultime ore? Arriva un annuncio totalmente inaspettato!

È successo all’ex coppia di Temptation Island in queste ultime ore: l’annuncio inaspettato

All’epoca della loro partecipazione a Temptation Island, Andrea e Raffaela erano fidanzati da poco meno di 10 anni. Una storia d’amore, quindi, iniziata da piccolissimi e che li ha visti affrontare diverse tappe della vita. Giunti ad un momento di svolta della loro relazione, i due hanno scelto di prendere parte al docu-reality di Canale 5. A chiamare la trasmissione di Maria De Filippi, è stata proprio la giovane ragazza napoletana, che dopo aver trovato diversi messaggi sul telefono del suo ragazzo, aveva completamente perso la fiducia in lui. Il percorso di Andrea nel villaggio dei fidanzati, però, non è stato dei migliori. Eppure Raffaela è riuscita a perdonare il suo compagno, decidendo di uscire dal programma insieme a lui. Cos’è successo poi? Dopo Temptation Island, la vita di entrambi è drasticamente cambiata. Sia Raffaela che Andrea sono ritornati alla loro vita di sempre, ma consapevoli del forte affetto che il pubblico nutre verso di loro. Che fine hanno fatto oggi? In queste ultime ore, entrambi hanno annunciato qualcosa di inaspettato!

Se vi state chiedendo se – a distanza di anni – Raffaela ed Andrea stanno ancora insieme, la risposta è sì. In queste ultime ore, però, hanno annunciato qualcosa di tanto inaspettato quanto emozionante. Guardate un po’ qui:

Il 22 Settembre prossimo, Andrea e Raffaela si sposeranno! Nelle scorse ore, i due hanno festeggiato la loro promessa di matrimonio. E, tra qualche mese, si diranno sì per sempre. Dopo il magnifico annuncio di qualche tempo fa e la romantica proposta di matrimonio, i due hanno reso felici tutti i loro sostenitori con queste immagini.