Scaletta Tim summer hits, chi sono i cantanti della terza puntata: musica da sballo, imperdibile

Giovedì 14 Luglio andrà in onda la terza puntata del Tim Summer hits, qual è la scaletta e i cantanti? Musica da sballo, da non perdere.

Un appuntamento da non perdere, quello che Rai Due sta trasmettendo ogni Giovedì sera per il suo numerosissimo pubblico. Stiamo parlando proprio del Tim Summer Hits. Condotto da Stefano De Martino, che molto presto sarà al timone di un nuovo programma, ed Andrea Delogu, l’evento musicale sta conquistando la nostra estate.

A distanza di ben sette giorni dalla scorsa puntata, che ha visto alternarsi sul palco di Piazza del Popolo tantissimi fantastici ospiti, l’appuntamento di stasera del Tim Summer Hits prevede dei cantanti fenomenali. Al timone, ovviamente, ci saranno sempre loro, ma coloro che si lasceranno a delle esibizioni da urlo e che faranno cantare tutto il pubblico in piazza e a casa saranno degli ospiti impressionanti. Non solo – stando a quanto si apprende dal web – si alterneranno voci che abbiamo avuto la possibilità di ascoltare nelle settimane precedenti, ma anche alcune completamente inedite. Siete pronti anche voi a scoprire la scaletta della terza puntata del Tim Summer Hits? Prendete carta e penna: ci sarà da ballare!

Tim Summer Hits, scaletta terza puntata: chi si esibirà sul palco stasera

Se la seconda puntata di Battiti Live vi ha fatto ballare tutti, la terza puntata del Tim Summer Hits lo farà ancora di più. Sul palco dell’evento musicale estivo, come dicevamo precedentemente, si alterneranno tantissimi ospiti. Alcuni sono un vero e proprio ‘must’ del Tim Summer Hits. Altri, invece, sono del tutto inediti, ma ugualmente pronti a conquistare tutta la folla. Vi assicuriamo: ci sarà davvero da divertirsi stasera!

Cosa succederà, quindi, nel corso della puntata di stasera? O, per dirla meglio, qual è la scaletta della terza puntata del Tim Summer Hits? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Una cosa, però, vogliamo anticiparla: i nomi che vi elencheremo in basso non sono affatto in ordine di uscita – al momento, infatti, non ci è dato sapere chi si esibirà per primo o chi per ultimo- ma rappresentano solo tutti coloro che renderanno questo Giovedì 14 Luglio unico ed inimitabile.

Biagio Antonacci;

Arisa;

Sam Ryder;

Malika Ayane;

Blanco;

Luigi Strangis;

Boomdabash e Annalisa;

Franco 126 e Loredana Bertè;

Francesco Renga;

Rkomi,

Ghali;

Gianmaria;

Raf;

Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini;

J Ax;

Rhove;

Achille Lauro;

Ermal Meta;

Shade;

Francesca Michielin;

Fabrizio Moro.

Stefano ed Andrea: una coppia super

Sono senza alcun dubbio loro il volto dell’estate: Stefano De Martino ed Andrea Delogu. Amici anche nella vita, i due conduttori hanno dimostrato quanto questo programma di musica sia stato studiato a pennello su di loro. Chissà, capiterà di vederli nuovamente in tv insieme? Noi ci auguriamo proprio di si: insieme sono fantastici!

State seguendo anche voi il Tim Summer Hits?