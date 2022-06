Stefano De Martino, ennesimo colpo di scena: i fan non potrebbero chiedere di più

Stefano De Martino sempre più al centro della scena televisiva: è di queste ore un altro colpo di scena che lo riguarda, di cosa si tratta.

Ballerino, showman, conduttore brillante e versatile: ‘nato’ televisivamente parlando come allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino sembra portare lo spettacolo nel sangue. Lo dimostra l’incredibile ascesa che ha avuto la sua carriera una volta terminata l’esperienza nel talent show di Canale 5.

In questi dodici anni si è tanto parlato di lui anche per le vicende sentimentali legate a Belen Rodriguez, ma nessuno può negare che l’ex ballerino di Torre Annunziata si sia fatto apprezzare anche e soprattutto per le sue straordinarie capacità di intrattenitore.

D’altronde, se in un’intervista a Superguida Tv un ‘mago’ della tv come Paolo Bonolis lo ha indicato come suo probabile erede un motivo ci sarà! A soli 32 anni Stefano vanta un curriculum di programmi niente male e il Tim Summer Hits, in cui lo vedremo al fianco di Andrea Delogu a partire da stasera su Rai Due, è solo l’ultimo di una lunga lista. Guardate quale altra novità è in ballo per il giovane conduttore!

Stefano De Martino, colpo di scena: il conduttore può festeggiare

La Rai ha da poco reso noti i palinsesti autunnali 2022/2023 e la programmazione della prossima stagione è davvero ricca di appuntamenti imperdibili. Tra questi c’è sicuramente il nuovo progetto che riguarda, appunto, Stefano. Il marito di Belen non solo tornerà a novembre col suo Bar Stella, ma sarà anche al timone di un nuovo programma in prima serata, sempre su Rai Due!

Si tratta di Sing Sing Sing, ispirato all’omonimo show americano trasmesso da NBC e condotto da Jimmy Fallon. La partenza è prevista per il 26 settembre e gli ingredienti principali saranno la musica e i giochi. Vedremo sfidarsi due squadre composte da alcuni personaggi famosi che si contenderanno la vittoria cantando dal vivo o con vari giochi. condire il tutto con la sua ironia e la prontezza di spirito ci sarà il bravissimo De Martino e non è difficile immaginare per lui un ennesimo successo anche stavolta.

Complimenti e in bocca al lupo a questo incredibile artista!