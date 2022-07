Simona Ventura, chi è il compagno Giovanni Terzi: cosa fa nella vita e la malattia di cui ha parlato; il retroscena che non tutti conoscono.

Un amore nato nel 2018, che cresce ogni giorno di più. È quello che lega Simona Ventura al suo compagno Giovanni Terzi, sempre più complici ed uniti.

“Una grande famiglia allargata, in cui nessuno rimane indietro”: è con queste parole che la conduttrice definì la famiglia che ha creato con Giovanni. Tre i figli di Simona, Niccolò, Giacomo e Caterina, e due quelli del suo compagno, Ludovico Giulio, nati dai suoi precedenti matrimoni. Tutti uniti da un legame speciale. Ma chi è Giovanni Terzi e cosa fa nella vita? Conosciamolo meglio.

Chi è Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura

Figlio del famoso giornalista Antonio Terzi, Giovanni Terzi, classe 1964, è anche lui un noto giornalista, firma tra gli altri de Il Giornale, conduttore, scrittore oltre che architetto. In passato impegnato anche in politica, è apparso spesso in tv come ospite ed opinionista. E forse proprio in una di queste occasioni ha incontrato il suo grande amore, Simona Ventura. Il sentimento è nato nel 2018, come dichiarato dallo stesso Terzi al settimanale Oggi agli inizi del 2019: è in quel periodo che la loro storia è stata ufficializzata. E, da quel momento, il loro legame, fatto di amore, stima reciproca e rispetto, si è fortificato sempre di più.

Giovanni Terzi parla della sua malattia

Nell’agosto del 2021, attraverso un video pubblicato sul suo canale Instagram, il giornalista ha parlato per la prima volta della patologia ai polmoni da cui è affetto: “Da circa un anno mi sto cercando di curare rispetto a una malattia ai polmoni che nasce dalla genetica e che lentamente sta uccidendo i miei polmoni, sono a meno 40% di capacità polmonare, se per caso io grazie a un novax prendessi nuovamente il Covid, il mio rischio di sopravvivenza sarebbe limitatissimo.” Una confessione dolorosa, quella di Terzi, ed un invito alla popolazione a vaccinarsi.

Della sua malattia, Giovanni Terzi ha parlato anche a Storie Italiane, lo scorso anno. Nella trasmissione di Rai Uno, il compagno della Ventura ha spiegato di aver scoperto di avere la malattia, ereditata dalla mamma, dopo una serie di analisi. Il giornalista ha spiegato che si tratta di una malattia degenerativa, che deve curare con i medicinali: “Ogni mese vado in ospedale e mi danno la terapia, sono cure monoclonali e possono dare complicazioni fastidiose.”

Ad aiutarlo ad affrontare anche questo ostacolo c’è lei, Simona Ventura. “Nella malattia mi è stata sempre vicino come una roccia. Ha tenuto botta sempre. In alcuni momenti mi ha fatto capire la sua preoccupazione, ma lei riesce a sedarmi, non a farmi aumentare le paure”, ha raccontato a Storie Italiane.