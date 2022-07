Avete mai visto Gemma Galgani nel giorno delle sue nozze? Eccola a poco più di 20 anni

Avete mai visto Gemma Galgani nel giorno delle sue nozze? Ecco la protagonista di Uomini e Donne Over a poco più di 20 anni.

È una delle regine assolute di Uomini e Donne da più di dieci anni. Gemma Galgani è, ormai, protagonista assoluta della trasmissione di Canale 5 targata Maria De Filippi.

Trasmissione dove, purtroppo, non ha ancora trovato l’amore, ma la dama torinese non smette mai di sognare. Lo ha fatto anche quando, durante una delle sfilate del Trono Over, ha indossato l’abito da sposa. Ebbene, forte non tutti sanno che Gemma l’abito bianco lo ha indossato per davvero. A poco più di 20 anni, la Galgani si è sposata, ma il matrimonio è durato solo pochi mesi. Curiosi di vederla in versione sposa? Siete nel posto giusto.

Gemma Galgani nel giorno delle sue nozze: eccola in abito da sposa

Riuscirà Gemma Galgani a trovare l’anima gemella a Uomini e Donne? La dama torinese fa parte del parterre femminile della trasmissione dal 2010, ma per lei non è ancora arrivato il grande amore. O meglio, quello eterno. Grazie al programma, infatti, Gemma ha vissuto intense storie d’amore, come quella con Giorgio Manetti. Nessuna frequentazione, però, è andata a buon fine e Gemma, al momento, è single. La nuova stagione di Uomini e Donne sarà quella giusta per innamorarsi di nuovo? Staremo a vedere! Nel frattempo facciamo un tuffo nel passato: era il 1972 quando una giovane Gemma ha sposato Francesco D’Aqui, entrambi poco più che ventenni.

Una matrimonio durato pochi mesi, dopo i quali la Galgani ha lasciato Genova ed è tornata nella sua Torino. Ma siete curiosi di vedere Gemma in abito da sposa? Sul suo canale Instagram, la dama ha condiviso uno scatto del giorno delle nozze. Uno scatto in cui non si vede l’abito intero, ma un dettaglio molto particolare: il cappuccio. Date un’occhiata:

Negli altri scatti delle nozze di Gemma presenti sul web, si evince che, per il giorno del suo matrimonio, la torinese ha scelto un abito bianco, liscio, molto semplice. Notevole anche il trucco abbastanza marcato che la Galgani ha scelto per far risaltare i suoi occhi. E voi, conoscevate questo retroscena sulla dama del trono Over?

Quando inizia Uomini e Donne

Come ogni anno, tutte le principali trasmissioni tv sono in pausa per i mesi estivi e, tra queste, c’è anche Uomini e Donne. Ma niente paura: il programma di Maria De Filippi sarà uno dei primi a tornare in onda. Secondo le indiscrezioni, la prima puntata della nuova stagione sarà trasmessa lunedì 12 settembre: nello stesso giorno partirà anche la settima edizione del GF Vip. Secondo quanto rivelato da Amedeo Venza, le registrazioni di Uomini e Donne partiranno il 24 agosto e, ben presto, scopriremo anche i nomi dei nuovi tronisti. Noi non vediamo l’ora, e voi?