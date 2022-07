Non solo attrice, la Quinn di Beautiful ha un altro lavoro: non indovinereste mai di cosa si tratta

Non solo attrice, la Quinn Fuller di Beautiful ha un altro lavoro: non indovinereste mai di cosa si tratta; il retroscena che non tutti conoscono.

Era il 2013 quando è entrata a far parte di Beautiful e, di anno in anno, il suo personaggio ha acquisito sempre più importanza. Oggi, Quinn Fuller è protagonista assoluta della soap opera americana.

Nelle puntate italiane, Quinn ha appena iniziato una relazione clandestina con Carter Walton, avvocato dei Forrester ed amico fraterno di Ridge. Come la prenderà Eric quando scoprirà che la moglie è andata a letto proprio con lui? Staremo a vedere! Nel frattempo vi parliamo dell’attrice che da circa dieci anni presta il volto a Quinn: la splendida Rena Sofer. L’attrice statunitense è apparsa in molte serie di successo, ma forse non tutti sanno che ha anche un altro lavoro! Una passione che ha trasformato in una vera e propria occupazione. Scopriamo i dettagli!

È Quinn in Beautiful ma non fa soltanto l’attrice: ecco il secondo lavoro di Rena Sofer

Tutti pazzi per i “Quarter”! In America, la coppia formata da Quinn e Carter fa impazzire i telespettatori di Beautiful, che tifano per la loro unione sin dai primi riavvicinamenti. In Italia, la liason tra i due amanti è appena iniziata e dovrà accadere davvero di tutto! I due cercheranno di stare lontani, ma l’attrazione si farà sempre più forte. In attesa di scoprire tutti i colpi di scena che ci regalerà la soap, vi sveliamo un’interessante curiosità che riguarda proprio l’interprete della Fuller. Parliamo della meravigliosa Rena Sofer, che è un’attrice di talento, ma non solo!

La star statunitense ha dato vita ad un vero e proprio lavoro, nato dalla sua passione: quella per la ceramica. Attraverso il sito RenaSoferCeramics.com, i fan possono acquistare le creazioni fatte a mano proprio da lei, da vasi alle tazze, fino ai bruciatori di incenso. L’attrice, notando l’interesse dei followers per le sue realizzazioni, ha deciso di venderli. E per una giusta causa. “Voglio che sappiate che il 10% di tutto ciò che viene venduto sul mio sito web andrà a enti di beneficenza per animali. Come amo la ceramica amo anche gli animali”, ha dichiarato la Sofer in un video condiviso sul suo canale Instagram, invitando i fan a dare un’occhiata al sito.

L’attrice, oggi, è felice di dedicarsi alle sue tre passioni, la recitazione, la ceramica e gli animali, che riesce a fare conciliare, sentendosi pienamente soddisfatta della sua vita.

E voi, conoscevate questo retroscena sulla bellissima Rena Sofer? Non perdetevi le prossime puntate di Beautiful: in arrivo colpi di scena incredibile e, per Quinn, anche brutte sorprese. Appuntamento tutti i giorni su Canale 5, a partire dalle 13 e 40 circa.