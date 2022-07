Brdigerton, l’attrice è irriconoscibile: così non l’avete mai vista, come si è mostrata

Dopo Bridgerton l’attrice stupisce tutti con un cambio look che l’ha reda praticamente irriconoscibile: così non l’avete mai vista!

E mentre siamo in attesa di scoprire sempre di più sulla terza stagione di Bridgerton, scopriamo cosa fanno nel privato gli attori dell’amata serie prima di dedicarsi alle riprese della nuova stagione targata Netflix.

I protagonisti della nota serie che ci ha regalato ben due stagioni di incredibile successo ci hanno tutti conquistato. E così, il numero di follower pronti a seguirli via social è vertiginosamente aumentato grazie al successo riscosso nei panni di dame, duchi e visconti!

A finire sotto le luci dei riflettori è una delle attrici protagoniste della serie inglese che ha catturato i fan e lasciato tutti senza parole con un inedito scatto nel quale è apparsa completamente diversa da come siamo in realtà abituati a vederla. Un look che la allontana molto in realtà dal personaggio che abbiamo conosciuto sul set. Ma se proprio dobbiamo dirla tutta, pensiamo che le doni davvero tantissimo! L’attrice con questo look è davvero irriconoscibile. Ecco come si è mostrata sui social, l’imperdibile scatto inedito!

Bridgerton, l’attrice dell’amata serie è irriconoscibile: si è mostrata così

Capelli rossi, occhi chiari ed un visino angelico ci hanno fatto innamorare di Phoebe Dynevor che nell’amatissima serie targata Netflix, Bridgerton, ha vestito i panni della splendida e dolce Daphne Bridgerton.

Ricorderemo bene la splendida Phoebe che è stata la protagonista indiscussa della prima stagione della serie divenuta tra l’altro poi una delle più amate. La storia tra Daphne ed il Duca di Hastings ci ha letteralmente fatti impazzire e non siamo riusciti a staccare gli occhi dallo schermo nemmeno per un istante, quella con la prima stagione è stata una vera e propria maratona! Ma anche nella seconda stagione Phoebe Dynevor ha preso parte alla serie, stavolta però senza avere al suo fianco il bel duca. Tuttavia, anche nella seconda serie, Daphne non è apparsa diversa da come l’abbiamo conosciuta nella stagione d’esordio.

E’ sui social però che con uno degli ultimi scatti, la bellissima attrice si è mostrata con un look che l’ha resa completamente irriconoscibile. Non avete mai visto così Daphne Bridgerton, o meglio Phoebe Dynevor. Ecco come si è mostrata sui social:

Ebbene, in un album di foto pubblicato poche ore fa in cui l’attrice ha raccontato il suo viaggio nella Grande Mela, non abbiamo potuto fare a meno di notare un inedito scatto in cui è ravvisabile un incredibile cambio look. Addio ai capelli rossi? Ebbene, Phoebe non ha resistito al fascino del castano freddo ed a quanto pare ha ceduto anche alla frangia. Ma quali sono le ragioni del cambio look? Probabilmente la splendida attrice è pronta a vestire i panni di un nuovo personaggio? Lo scopriremo! C’è da dire però, che questo look le dona davvero molto, non trovate?