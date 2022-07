Lo ricordate ad Amici? Dimenticate questa immagine: oggi è irriconoscibile; il ballerino del talent show ha cambiato completamente look.

Era il 2017 quando ha trionfato nella sedicesima edizione di Amici. Programma dove è tornato come assistente e ballerino professionista, incantando tutti con la sua arte. Parliamo proprio di lui, Andreas Muller.

Il ballerino, oggi 26 enne, è uno dei volti più amati della trasmissione targata Maria De Filippi, dove lavora con la sua compagna di vita, Veronica Peparini. E, a proposito di lavoro, Andreas è stato uno dei protagonisti del concerto evento di Alessandra Amoroso a San Siro, tenutosi mercoledì 13 luglio. Per l’occasione, il ballerino ha deciso di “vivere a colori”, come ha scritto su Instagram citando proprio una celebre canzone dell’artista pugliese. Siete curiosi di scoprire cosa ha fatto ai suoi capelli?

Ricordate Andreas di Amici? Il ballerino ha rivoluzionato il suo look: eccolo oggi

È uno dei ballerini più amati della storia di Amici. Non a caso, uno dei pochi della categoria a salire sul gradino più alto del podio: quasi sempre, infatti, ad aggiudicarsi il primo premio nel talent è un cantante. Ma Andreas Muller ha stregato tutti col suo talento e la sua grinta, che continuano a far sognare il pubblico. È successo anche a San Siro, qualche giorno fa, dove l’ex vincitore di Amici è stato uno dei componenti del corpo di ballo. Un’emozione unica per lui, per la prima volta in uno stadio. Una serata magica, alla quale Andreas si è preparato al meglio… Anche per quanto riguarda il look!

Non è la prima volta che Andreas ‘gioca’ con i suoi capelli: negli anni lo abbiamo visto con una chioma più lunga e riccia, completamente rasato, o tinto di biondo platino. Stavolta, però, il ballerino ha deciso di stravolgere completamente il suo look, scegliendo il colore rosa, date un’occhiata:

Eh si, un look decisamente originale per Andreas, che sa sempre come stupire i suoi fan. Fan coi quali, nelle ultime ore, sta condividendo tantissime immagini e video della serata a San Siro. “Sto ancora elaborando. Sto ancora capendo. Sto ancora cercando le parole giuste”, ha scritto nelle stories di Instagram, lasciando intendere che per lui è stata un’emozione difficile da descrivere. Correte a seguirlo su Instagram per tutti i momenti più belli dei concerto.

La storia d’amore con Veronica Peparini

Andres è legato alla coreografa Veronica Peparini dal 2018: i due si sono conosciuti proprio grazie alla trasmissione di Canale 5. All’inizio, tra di loro, c’era forte stima professionale, ma dopo poco è scoppiato l’amore. “Siamo stati bravi entrambi perché seppur qualcosa stesse già nascendo durante il programma, siamo stati bravi ad approfondirlo fuori e a dare il tempo giusto alle cose per evolversi nella maniera più giusta possibile per tutti”, ha dichiarato Andreas a Verissimo.