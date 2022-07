Ha fatto pace con Alfonso Signorini e sarebbe la quarta concorrente ufficiale del Gf Vip; ecco chi potrebbe entrare nella casa più spiata della tv.

Si è conclusa a marzo l’edizione più lunga della storia del GF Vip, ma la porta rossa più famosa della tv è già pronta a riaprirsi. La settima edizione del reality show partirà lunedì 12 settembre 2022 e, a quanto pare, le sorprese saranno tantissime.

A partire dalla coppia di opinioniste, assolutamente inedita e inaspettata. Sonia Bruganelli torna a gran sorpresa, dopo aver annunciato l’addio al reality, e, al suo fianco, ci sarà la mitica Orietta Berti. Un duo tutto da scoprire, proprio come il cast dei nuovi ‘vipponi’. Di indiscrezioni, in queste settimane, ne sono trapelata davvero tantissime, ma bisognerà attendere per avere l’annuncio ufficiale. Nelle ultime ore, però, è spuntato il nome di quella che sarebbe la quarta concorrente del GF Vip 7. Qualcuno che, in passato, era sul punto di entrare nella casa di Cinecittà, ma qualcosa andò storto…

GF Vip, la quarta concorrente sarebbe proprio lei: in passato ci furono problemi con Signorini

La sorelle di una famosissima star sarebbe pronta a varcare la porta rossa del GF Vip. Stavola per davvero. Secondo Whoopsee, Ginevra Lamborghini sarà concorrente della prossima edizione del reality show di Canale 5. Sarebbe proprio lei il concorrente misterioso, di cui Alfonso Signorini ha mostrato un indizio nelle sue stories qualche giorno fa: l’ametista della nonna. Anche lei impegnata nel mondo della musica, Ginevra è la sorella di Elettra Lamborghini, ma pare che il rapporto tra le due non sia mai stato particolarmente idilliaco. I fan più attenti ricorderanno che Ginevra doveva già entrare nella casa qualche tempo fa! Cosa accadde?

A far saltare la partecipazione, nel 2020, sarebbero state alcune pretese della Lamborghini, che avrebbe chiesto di non rendere pubbliche alcune questioni della sua vita privata, tra cui il rapporto con Elettra. Una richiesta che non piacque al conduttore, che commentò: “Pretendeva a livello contrattuale che, una volta entrata nella casa, non si parlasse né della sorella Elettra con cui non va assolutamente d’accordo né della sua famiglia. Ma allora scusa di che parliamo?”, tuonò Signorini all’epoca, durante una diretta di Casa Chi.

La Lamborghini non stette a guardare e replicò, definendo le pretese di cui ha parlato Signorini “presunte” e spiegando di non aver dato il consenso per l’annuncio ufficiale del mancato ingresso. Insomma, un botta e risposta acceso, ma che, a quanto pare, fa parte del passato.

I dissapori con Alfonso Signorini sono ormai un ricordo e Ginevra è pronta a mettersi in gioco nella casa più spiata della televisione? Non ci resta che attendere per gli annunci ufficiali. A voi piacerebbe vederla nelle vesti di ‘vippona’?