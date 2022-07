Carlo Conti, pubblico senza parole: nessuno si aspettava nulla di simile

Grande sorpresa per il pubblico di Carlo Conti, che ha lasciato tutti senza parole con un ‘colpaccio’ incredibile: ecco di cosa si tratta!

Sono stati annunciati qualche ora fa i nomi dei concorrenti ufficiali della prossima edizione di Tale e Quale Show, il longevo talent condotto da Carlo Conti su Rai Uno dal 2012. Il noto presentatore ha voluto davvero fare le cose in grande anche quest’anno e, dopo il clamoroso successo della scorsa stagione, ce l’ha messa tutta per non deludere il pubblico.

In questi mesi sono stati tantissimi i rumors sul nuovo cast ed ora al Tv Sorrisi e Canzoni, Conti ha svelato una volta per tutte chi sta davvero per cimentarsi nell’avvincente esperienza. Che, certamente, richiederà impegno e dedizione ai partecipanti. Si è parlato molto, ad esempio, della ‘quota GF Vip’ che gli autori hanno deciso di inserire anche stavolta come l’anno scorso, quando furono arruolati Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.

Tra i candidati quest’anno figuravano anche le sorelle Selassié, ma l’idea si è conclusa in un nulla di fatto. Invece, udite udite, farà parte della squadra Valeria Marini, ex gieffina per eccellenza, con alle spalle ben tre edizioni dello storico reality targato Mediaset. E non è finita qui! Oltre alla bionda showgirl, anche Rosalinda Cannavò è pronta a dimostrare le sue doti di cantante ed imitatrice.

Lasciando da parte gli ex ‘vipponi’, anche il resto dell’elenco appare piuttosto interessante. Tra i nomi spicca poi quello di un personaggio che darà di sicuro filo da torcere alla giuria, pronti a scoprire di chi si tratta?

Carlo Conti lascia tutti di stucco: il pubblico non può crederci

Anche Maria De Filippi, con il suo Amici, ha fornito al collega Conti un bel po’ di materiale. Sono due infatti i concorrenti ufficiali che provengono dal talent di Canale 5: Antonino Spadaccino (vincitore di Amici 4) ed Andrea Dianetti (allievo di Amici 5).

Dopo l’anticipazione di TvBlog, è ora diventato ufficiale un nome clamoroso che ha lasciato tutti di stucco. In questo caso, si tratta di un ex concorrente di Ballando con le stelle che abbiamo visto spesso in tv. Un personaggio che tutti conosciamo e che si è sempre distinto per il suo carattere di ferro.

Stiamo parlando di Alessandra Mussolini che, dopo il suo addio alla politica, si è messa in gioco più volte televisivamente: ha infatti partecipato anche a Il Cantante Mascherato, altro programma di Milly Carlucci. Con la sua tempra fumantina, l’ex europarlamentare contribuirà certamente a rendere lo show indimenticabile e il pubblico già pregusta i suoi battibecchi col giurato più temuto ovvero Cristiano Malgioglio!

Anche voi trovate eccezionale il cast messo in piedi dal buon Carlo Conti?