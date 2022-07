Grande colpo di scena a New Amsterdam: come finisce? Ultima puntata shock

Come finisce New Amsterdam 4? Venerdì 16 Luglio è andata in onda l’ultima puntata: è stato regalato un colpo di scena shock.

Vi avevamo detto che il finale di New Amsterdam sarebbe stato scoppiettante e, in effetti, è stato proprio così. Venerdì 16 Luglio, infatti, è andata in onda l’ultima puntata del medical drama di Canale 5, regalando ai suoi telespettatori un colpo di scena clamoroso.

Come ogni fine stagione che si rispetti, anche quella di New Amsterdam ha impressionato i suoi telespettatori con degli ultimi episodi da brividi. Prima di raccontarvi, però, cos’è successo nella puntata di Venerdì 16 Luglio, facciamo un attimo il punto della situazione e cerchiamo di capire cos’è successo: al timone dell’ospedale vi è Veronica Fuentes, una vecchia conoscenza di Max Goodwin, che sembrerebbe essere disposta più ad aumentare il suo potere che fare il bene del nosocomio. Lo staff medico dell’ospedale, quindi, riuscirà a liberarsi di lei? Il fronte unito c’è tra loro, ma sbarazzarsi della Fuentes si dimostrerà cosa non affatto facile. Anche tra Max e Helen sembra andare tutto bene: i due – dopo essere partiti insieme per Londra – sono pronti a fare il grande passo, ma qualcosa va storto. Detto questo, non ci resta che scoprire insieme come finisce New Amsterdam 4.

Come finisce New Amsterdam 4? Colpo di scena

Sapevamo che sarebbe stata un’ultima puntata imperdibile, ma non ci saremmo mai aspettati che New Amsterdam sarebbe finito proprio in questo modo. Gli ultimi quattro episodi, infatti, sono stati davvero da brividi, ma hanno ancora una volta confermato l’unicità del medical drama di Canale 5. Pronti a sapere qualche cosa in più?

Gli ultimi episodi di New Amsterdam sono maggiormente concentrati su un unico obiettivo: ‘cacciare’ Veronica Fuentes dall’ospedale! Sin dalla sua prima apparizione al Bellavue, la donna ha dimostrato di non essere affatto intenzionata al benessere dell’ospedale, bensì a quello personale. Purtroppo, rimuoverla completamente dal suo incarico, si rivelerà davvero difficile. Nell’ultima puntata, infatti, il buon Goodwin chiederà anche l’aiuto del sergente Todd, ma entrambi verranno a scoprire una sconcertante verità: purtroppo Veronica Fuentes è intoccabile! E non è affatto facile ‘vincere la guerra’ contro di lei.

Nel frattempo che ciascuno dei medici è impegnato coi loro pazienti, Helen e Max sono pronti a convolare a nozze, ma qualcosa non va per il verso giusto. Helen, infatti, è a Londra ed è riuscita a ricucire il rapporto con sua madre. Presa dai classici dubbi pre-matrimoniali, chiama il suo compagno in lacrime, sostenendo che lui non sia pronto a compiere questo passo. Invece, non è affatto così: Max è pronto eccome ed è deciso a convolare a nozze con la sua amata il giorno dopo stesso sul tetto dell’ospedale, luogo carissimo ad entrambi, coi loro amici. Manca pochissimo al loro si, ma manca la persona più importante: la sposa! Cosa succederà? Perché Helen non si presenta?

Un finale di stagione shock, vero? Non ci resta che scoprire cosa accadrà nella quinta stagione: a proposito, avete letto cosa abbiamo scoperto?