La star di Hollywood parla del suo disturbo: “La gente prende in giro e bullizza”

La famosa ed amata star di Hollywood parla per la prima volta del suo disturbo: “La gente prende in giro e bullizza”, cosa ha detto.

Una dolorosissima confessione, quella che la star di Hollywood ha fatto nel corso di una sua recentissima intervista, parlando del disturbo di cui soffre. “La gente non sa molto”, ha detto. Quello da cui è affetta la famosa attrice è sicuramente un disturbo molto comune tra la popolazione, ma su cui ci sono tantissime altre cose da scoprire.

Ha una carriera alle spalle piuttosto navigata, eppure solo adesso la famosa attrice ha voluto parlare del disturbo scoperto all’età di sei anni per cui ha terribilmente sofferto.

In molti credono che provare stima ed affetto per un personaggio pubblico, significa conoscerlo nel profondo. Invece, non è affatto così! Ce lo ha dimostrato recentemente Gianni Morandi, che per la prima volta in assoluto ha raccontato il periodo buio vissuto e il collega che gli ha dato una grossa mano. A portare a galla un dolore del passato e a raccontare il disturbo da cui è affetta dall’età di 6 anni, è una famosa star di Hollywood. Qualche giorno fa, a People, l’attrice ha raccontato di come questo abbia completamente condizionato la sua infanzia.

La star di Hollywood racconta il suo disturbo: cosa ha rivelato

Attualmente attrice famosissima e protagonista di tantissime pellicole di successo, la star di Hollywood ha voluto raccontare il disturbo di cui soffre dall’età di 6 anni. A People, nel corso di un graditissimo evento, l’attrice ha raccontato della sua carriera e di cosa l’ha spinta ad intraprendere questa strada. Stando a quanto si apprende dal suo racconto, infatti, sembrerebbe che l’amata attrice abbia scelto di scegliere questa professione per il suo futuro su consiglio della sua insegnante. Balbuziente dall’età di 6 anni, la star si è resa conto di quanto questo disturbo non fosse così evidente quando imitava qualcuno. Certo – come sottolineato dalla diretta interessata – non è stato questo l’unico motivo a spingerla a diventare un’attrice, ma sicuramente il consiglio della sua insegnante l’ha fortemente spronata.

“Devi abituarti al fatto che sei balbuziente per accettarlo”, ha detto ancora l’attrice di Hollywood a People. Spiegando, quindi, quanto lei abbia fatto pace con se stessa e l’abbia accettato. Curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Ve lo starete chiedendo in tantissimi, ne siamo certi. Parliamo proprio di lei: Emily Blunt! A People, quindi, la star ha raccontato del suo disturbo ed ha spiegato che questo – nonostante sia diffusissimo tra la popolazione – ha ancora qualcosa di sé che non è conosciuto abbastanza. Pensate, c’è ancora gente disposto a prendere in giro chi presenta questo disturbo. Davvero clamoroso!

Sapevate che Emily Blunt soffrisse di questo disturbo?