Ilary Blasi, nessuno ha notato questo dettaglio eppure era evidente: cosa è successo nel corso della finale de L’Isola dei Famosi.

Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno, quella della separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti. Con un doppio comunicato, la coppia ha annunciato la rottura dopo vent’anni d’amore.

Le prime voci di crisi arrivarono a febbraio ma furono prontamente smentite da un video social di Francesco e dalle parole di Ilary, ospite a Verissimo. Stavolta, però, non ci sono più dubbi: la loro favola d’amore è terminata. Una crisi che, inevitabilmente, era già in corso durante l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi: l’annuncio della separazione è arrivato poche settimane dopo l’ultima puntata del reality. E, a questo proposito, c’è un dettaglio che è sfuggito a molti e che riguarda proprio la finale della trasmissione condotta da Ilary. Un dettaglio che, ad oggi, assume un altro significato.

Ilary Blasi alla finale de L’Isola dei Famosi: il dettaglio che è sfuggito a molti

Si è conclusa a fine giugno l’edizione più lunga della storia de L’Isola dei Famosi. A trionfare è stato l’attore Nicolas Vaporidis e a condurre lei, Ilary Blasi. Un’edizione super fortunata in termini di ascolti: il pubblico ha gradito il cast di naufraghi e gli opinionisti in studio. E, ovviamente, Ilary Blasi, uno dei volti più apprezzati del nostro piccolo schermo. Che, poche settimane dopo la fine del programma, ha annunciato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Ma ricordate che Francesco è stato nominato proprio all’Isola dei Famosi?

È successo proprio nel corso della finale dell’Isola e a citare il campione della Roma è stato Alvin, collegato dall’Honduras. L’inviato ha salutato la palapa, la playa e tutti i luoghi che hanno fatto da cornice al reality per tutti questi mesi, ringraziando infine tutti coloro che fanno parte del programma, dagli autori ai tecnici. Fino ad arrivare a lei, Ilary, con cui ha spesso battibeccato, ma alla quale è molto legato: “Ilary, che ti devo dire a te? Ti voglio bene! Aveva ragione Francesco, sei unica. E menomale che sei unica, immagina con quattro Ilary, sarei finito”.

Un discorso, quello di Alvin, che toccò il cuore di Ilary, il cui primo piano mostrava gli occhi visibilmente lucidi. Oggi, quella reazione commossa, assume un significato ben diverso, alla luce di quanto è accaduto.

La dedica di Francesco Totti per Ilary Blasi: “6 unica”

Nel suo discorso all’Isola, Alvin ha fatto riferimento all’indimenticabile dedica di Francesco Totti, che ha mostrato a tutti una maglia con la scritta “6 unica”, dopo un gol nel derby contro la Lazio del 10 marzo del 2002. Prima di quel giorno, Ilary non era mai uscita da sola col calciatore: i due si erano semplicemente conosciuti in un pub e tra loro non c’era stato neanche un bacio. Ma nel cuore di Francesco c’era già Ilary e quel gesto fu l’inizio di una delle storie d’amore più belle di sempre.