Tutti i dettagli favolosi della casa di Chiara Ferragni e Fedez: alcuni splendidi angoli di “casa Ferragnez”.

27,5 milioni di followers lei, 14,2 lui: Chiara Ferragni e Fedez formano una delle coppie più famose del momento. E più amate: i fan vanno letteralmente pazzi per i Ferragnez, di cui amano seguire le vicende attraverso i social

Ed è proprio su Instagram che è possibile scorgere diversi angoli della meravigliosa casa di Chiara e del rapper Fedez. Si tratta di un incantevole attico situato a City Life, uno dei quartieri più in di Milano. Se siete curiosi di vedere qualche particolarissimo dettaglio di casa Ferragnez, siete nel posto giusto!

Chiara Ferragni e Fedez: ecco alcuni dettagli della loro casa a Milano

Messa in vendita la splendida villa di Los Angeles, Chiara Ferragni e Fedez sono sempre più milanesi. È lì che vivono la maggior parte del tempo, viaggi di lavoro a parte. E la loro casa, ormai, è diventata famosa sui social! Chi non conosce la splendida cucina di casa Ferragnez? È lì che Chiara e Fedez festeggiano, con tanto di torta, ogni compleanno ( e complemese), dei loro bambini. E, sullo sfondo, è impossibile non notare un originale dettaglio.

Si tratta della particolare carta da parati firmata Pierre Frey, che, come riporta Fanpage.it, vale 300 euro al metro quadro. La carta, di colore bianco e nero, rappresenta un paesaggio, in cui sono presenti diverse tipologie di albero. Date un’occhiata:

Un altro, ormai famosissimo, pezzo di arredamento di casa Ferragnez è l’ampio tappeto presente in salotto. Un tappeto, dalle tonalità del grigio e con l’enorme scritta centrale Keep Off, che viene inquadrato spessissimo nelle stories di Chiara Federico, soprattutto perché è lì che spesso giocano Leone e Vittoria. Si tratta del modello di Virgil Abloh per Ikea, un’edizione limitata del 2019. Avete capito di quale parliamo? Eccolo per voi:

Insomma, una casa meravigliosa dove non mancano accessori particolari e pezzi da collezione. Ma attenzione: a quanto pare questa, seppur meravigliosa, non sarà la dimora della famiglia Ferragnez ancora a lungo. La casa attuale, infatti, è in affitto e qualche mese fa la coppia ha annunciato di aver comprato la prima casa insieme a Milano. “Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo e stiamo pianificando tutto”, ha rivelato Chiara. Dove si trova la nuova abitazione? Sempre a City Life, ma in un altro palazzo e ad un piano più in basso: dall’undicesimo al decimo piano. Secondo i primi spoiler la casa sarà molto più grande di questa e noi non vediamo l’ora di vederla terminata! I Ferragnez decideranno di portare con loro il fantastico tappeto? Crediamo proprio di si!