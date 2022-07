Protagonista assoluta di Uomini e Donne, oggi ha rivoluzionato il suo look: l’avete vista?

Protagonista assoluta di Uomini e Donne, oggi ha rivoluzionato il suo look: avete visto cosa ha fatto ai suoi capelli?

È stata una delle corteggiatrici più amate della storia di Uomini e Donne. Dove, nel 2019, ha conosciuto l’amore della sua vita. Parliamo di Natalia Paragoni, scelta ed attuale fidanzata dell’ex tronista Andrea Zelletta.

Grazie alla trasmissione di Maria De Filippi, la splendida Natalia ha trovato l’anima gemella, ma non solo. Per lei è iniziata anche una carriera di grande successo come modella ed influencer. Su Instagram, la Paragoni è seguita da un milione di followers, coi quali condivide i momenti salienti delle sue giornate. Dagli scatti lavorativi ai momenti di vita quotidiana, i followers amano i contenuti della Paragoni. Che, in questi giorni, ha sfoggiato un look assolutamente inedito: stenterete a riconoscerla!

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice ha cambiato look: ecco come si è mostrata sui social

Era il maggio del 2019 quando, su Canale 5, andava in onda una delle scelte più belle della storia di Uomini e Donne. La scelta che diede vita alla coppia formata da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, che, dopo tre anni, sono più uniti ed innamorati che mai. E seguitissimi sui social, dove possono contare su una vera e propria schiera di fan.

Sul suo canale Instagram, Natalia lavora come influencer e modella, e ama mostrare i suoi outfit, i suoi make up e le sue acconciature. Proprio qualche giorno fa, l’ex corteggiatrice ha mostrato il suo nuovo look, scelto per la sua vacanza in Sardegna. Così non l’abbiamo mai vista, date un’occhiata:

Eh si, Natalia ha ricoperto la sua testa di lunghe treccine bionde! Un look fresco e perfetto per l’estate, quello dell’ex corteggiatrice, che è stato super approvato dai fan. Una valanga di likes e commenti ha invaso il post dedicato al nuovo look della Paragoni. E voi, cosa ne pensate? È una buona idea per le vostre vacanze al mare?

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta a Uomini e Donne

La scelta del tronista pugliese è avvenuta, come sempre, a fine stagione, nel mese di Maggio. Ma il percorso di Andrea e Natalia a Uomini e Donne non fu privo di ostacoli. I fan più attenti ricorderanno che, inizialmente, la Paragoni corteggiava anche il tronista al fianco di Andrea, lo spagnolo Ivan Gonzalez. I due si sono contesi la bella Natalia per un bel po’ di tempo, ma alla fine a spuntarla è stato il pugliese. Che, comunque, ha conosciuto e frequentato fino alla fine anche la bellissima Klaudia, la corteggiatrice ‘rivale’ di Natalia. Alla fine, l’amore tra Natalia e Andrea ha vinto su tutto e tutti e la loro meravigliosa storia prosegue ancora oggi a gonfie vele. Voi li ricordate nella trasmissione di Maria De Filippi?