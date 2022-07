Francesca Pascale, avete mai visto la sua casa? Una villa immensa, pazzesca; dove abita la moglie di Paola Turci.

Un matrimonio che ha fatto sognare tutti, quello tra Francesca Pascale e Paola Turci. Le due si sono sposate lo scorso 2 Luglio a Montalcino, in Toscana, dopo due anni di amore. con una cerimonia intima e riservata.

Ma in molti si saranno chiesti dove abita l’ex compagna di Silvio Berlusconi? Attraverso il suo canale Instagram, è possibile scorgere diversi angoli di quella che è stata la sua villa per diverso tempo, incantevole ed immersa nel verde. Diamo un’occhiata!

Una maxi villa attorniata dal verde: ecco la casa di Francesca Pascale

Una casa da sogno, quella in cui vive ( o comunque ha vissuto) Francesca Pascale. Forse non tutti lo sanno, ma la politica napoletana ha abitato in una villa immersa nella natura, situata in Brianza, per la precisione a Casatenovo. La dimora, dal nome Villa Maria, è un regalo di Silvio Berlusconi ed è circondata da ben 30 mila metri di verde, come riporta Fanpage.it: un posto perfetto per vivere con gli animali. Si, perché la Pascale ha ben dieci cani, che fotografa spesso, soprattutto nell’immenso giardino.

Negli scatti esterni presenti su Instagram, è possibile vedere il divanetto, color beige, che è parte dell’arredamento dell’immenso giardino:

Un giardino perfettamente visibile dall’interno, essendo la casa caratterizzata da ampie vetrate, che affacciano proprio sul panorama ricco di alberi e verde. Un vero e proprio paradiso immerso nella natura. Sul canale Instagram della Pascale, troviamo diversi scatti degli interni della casa, dove a prevalere sono i colori chiari. Parquet, divani, tappeti, mobili o tende: a dominare è il bianco, il beige e il ‘nude’. Un arredamento che rende la villa estremamente elegante.

Sottolineiamo che gli scatti presenti sul canale della Pascale risalgono a qualche anno fa e non sappiamo se, al momento, la napoletana abiti ancora in Brianza, dopo le nozze con Paola Turci. Secondo quanto riporta Fanpage.it, la dimora, che è stato un regalo di Berlusconi per la Pascale, è stata venduta per 2.500.000 euro e, quindi, Francesca non ci vivrebbe più.

Francesca Pascale e Paola Turci, avventura in tv dopo le nozze?

È di queste ore la notizia che proprio Francesca Pascale e Paola Turci sarebbero nel mirino di una conduttrice tv per la prossima edizione del suo programma. Di chi parliamo? Di Milly Carlucci, che vorrebbe la coppia nella prossima edizione di Ballando con le stelle! Ad annunciarlo è stata proprio lei, intervistata da Il Messaggero, dove ha ammesso di aver pensato a loro. “Adesso dobbiamo solo aspettare, si sono appena sposate. Di sicuro le voglio almeno come ospiti in una puntata”, ha dichiarato la conduttrice. Secondo voi le vedremo in pista?