Il dramma di Georgette Polizzi: nessuno poteva immaginare nulla del genere

Il dramma di Georgette Polizzi: la stilista racconta la sua storia, nessuno poteva immaginare nulla del genere.

Abbiamo conosciuto Georgette Polizzi a Temptation Island quando insieme a Davide Tresse decise di partecipare al programma. Dal format di canale 5 uscirono insieme più innamorati e uniti che mai. Amore che nel corso di questi anni abbiamo visto ed è stato coronato con la celebrazione del matrimonio.

Georgette ha sempre voluto interagire con i suoi follower, si è sempre raccontata e svelata senza mai avere il timore di mostrarsi anche nei momenti di difficoltà. Infatti tempo fa è stata proprio lei a raccontare di avere la sclerosi multipla. La diagnosi c’è stata nel 2018 ma ha sempre cercato di affrontarla con forza e soprattutto con il sorriso, portando avanti il suo motto: “Non si molla un c***”.

L’ex concorrente di Temptation si è sempre aperta, tanto che in molti sapranno della sua difficile storia personale. E’ stata abbandonata dal padre quando era piccola e sua madre soffriva di disturbi mentali e ha perso la vita, uccisa dal suo compagno. Lei era solo una ragazzina e ha portato con sè un dolore così grande, senza l’affetto una figura materna e priva di quella paterna, perchè per anni Georgette ha vissuto senza sapere chi fosse suo padre. Qualche anno fa però ha ricevuto un’inaspettata chiamata proprio dall’uomo. Nelle ultime ore, in alcune sue storie instagram, ha voluto parlare ai suoi follower, raccontando tutta la sua storia.

Georgette Polizzi racconta il dramma vissuto: la confessione lascia tutti senza parole

Georgette Polizzi ha una storia personale molto dolorosa e difficile, è stata lei stessa a raccontare cosa ha vissuto in passato. Non ha mai conosciuto suo padre, è cresciuta senza una figura paterna e senza sapere chi fosse, mentre sua madre è morta quando lei era una ragazzina, uccisa dal suo compagno.

Da qualche ora, l’ex protagonista di Temptation Island, è tornata a parlare della sua vita, raccontando cos’è successo in questi anni. Georgette ha svelato che qualche anno fa ha ricevuto una chiamata inaspettata da suo padre: “Mio padre che inizialmente credevo fosse morto ma che ho scoperto essere vivo…sono caduta in un baratro”, ha esordito spiegando di aver scoperto che suo padre era una persona molto ricca e quindi, dice, non aveva alcuna giustificazione per essere sparito.

La stilista ha raccontato che l’uomo è venuto a mancare e quando lo ha saputo ha pianto le pene dell’inferno perchè non trovava giusto che ancora una volta la vita le mettesse i bastoni fra le ruote. Ha aggiunto che nonostante suo padre fosse una persona benestante lei non ha comunque voluto nulla, ha sempre fatto da sola: “Ho chiuso una porta molto grande”. Georgette ha una storia molto difficile e l’ha affrontata dimostrando di avere una forza inimmaginabile.