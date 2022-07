Mamma per la prima volta a 42 anni: l’amatissima attrice è incinta; primo figlio per la coppia nata nel 2006.

Primo figlio in arrivo per una delle attrici più amate ed apprezzate del cinema italiano. La notizia, anticipata dal settimanale Diva e Donna, è stata confermata da fonti vicine all’artista e i fan non potrebbero essere più felici.

Si tratta del primo figlio per la coppia, unita dal 2006: l’attrice sarà mamma per la prima volta a 42 anni. Scopriamo i dettagli di questa bellissima notizia.

L’amatissima attrice diventerà presto mamma: è incinta per la prima volta

Dopo sedici anni di amore, i due volti noti si preparano ad accogliere il loro primo bebè in famiglia: l’amatissima attrice è in dolce attesa. Parliamo di Cristiana Capotondi, che aspetta il primo figlio dal compagno, il conduttore Andrea Pezzi, con cui sta insieme dal 2006.

Una relazione solida, vissuta lontano dalla luce dei riflettori e in assoluta privacy. La notizia della gravidanza è stata riportata da Diva e Donne nelle scorse ore e confermata dall’entourage dell’attrice: i futuri genitori, al momento, non hanno rilasciato annunci.

Prima gravidanza per l’attrice e imprenditrice romana, protagonista di tantissime pellicole di successo come Notte prima degli esami, Come tu mi vuoi, Scrivilo sui muri e La peggior settimana della mia vita. Sul set ha conosciuto Nicolas Vaporidis, vincitore dell’ultima edizione de L’Isola dei famosi, col quale ha avuto una relazione. Dal 2006, però, nel suo cuore c’è soltanto l’imprenditore ed ex conduttore Andrea Pezzi, 48 anni, che presto sarà il papà del suo primo figlio.

In passato, la Capotondi si era espressa sul tema della maternità, sottolineando come quella di avere figli non sia una tappa obbligatoria nella vita di una donna: “Molti ritengono che il compimento dell’esistenza sia nei figli e lo proiettano sugli altri, trasferiscono questo senso di urgenza. Io ho ancora un’età per cui è un argomento aperto. L’istinto materno è un modo femminile di amare che prescinde dall’essere madri.”

In attesa di scoprire eventuali dettagli sulla gravidanza, non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore ai futuri mamma e papà Cristiana e Andrea per questa meravigliosa novità.

Il commento di Cristiana Capotondi su Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi

È stato Nicolas Vaporidis a salire sul gradino più alto del podio nell’edizione più lunga della storia del reality di Canale 5. Intervistata da Il Corriere della Sera, Cristiana Capotondi ha così risposto alla domanda riguardante la partecipazione del suo ex fidanzato al programma condotto da Ilary Blasi: “Nicolas all’Isola dei Famosi? Io mi tuffo nell’informazione di La 7 e nei film sulle piattaforme”. A quanto pare, insomma, l’attrice e imprenditrice romana non è particolarmente appassionata di reality show. E voi, avete seguito il percorso di Nicolas in Honduras?