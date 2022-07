Il Tim Summer Hits stasera non andrà in onda: il motivo e quando ritornerà su Rai Due

Il 21 Luglio la puntata del Tim Summer Hits non andrà in onda: svelato il motivo e quando ritornerà su Rai Due, cosa sappiamo.

Tra i tantissimi programmi che si stanno alternando in questo ultimo periodo sui nostri canali tv, il Tim Summer Hits è tra quelli che può descrivere alla grande la nostra estate. In onda dalle maggiori piazze italiane, l’evento musicale sta facendo ballare tutti.

In ‘opposizione’ al famosissimo e seguitissimo Battiti Live, in onda su Italia Uno il Martedì sera e condotto da Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri, anche i canali Rai hanno fortemente voluto un evento dedicato alla musica. E così, scelti due conduttori di eccellenza, hanno messo su uno spettacolo impressionante. Il Tim Summer Hits è in onda da circa tre settimane, ma il suo pubblico non vede l’ora di scoprire cosa accadrà nelle prossime tappe. Purtroppo, dobbiamo darvi una notizia che non farà piacere a molti: la puntata di stasera, infatti, non andrà in onda! Solitamente – a quest’ora del giorno – siamo abituati a darvi appuntamento la sera con una scaletta imperdibile. Stavolta, invece, non solo vi sveliamo cosa andrà in onda al posto del Tim Summer Hits, ma anche quando potremo ballare nuovamente insieme a Stefano De Martino, Andrea Delogu, che recentemente ha svelato l’identità del suo fidanzato, e tutti i loro ospiti.

Perché il Tim Summer Hits stasera non va in onda

Se pensavate di ritornare a casa dopo un’intensa giornata di lavoro e di rilassarvi con buona musica, purtroppo vi sbagliavate di grosso: la puntata del Tim Summer Hits di stasera, infatti, non andrà in onda! A distanza di quasi quattro settimane dalla sua prima puntata a Piazza del Popolo, quindi, Stefano De Martino ed Andrea Delogu non ci faranno compagnia in questo caldo Giovedì sera d’estate. Sappiamo già cosa vi state chiedendo: è stato cancellato? Per quale motivo, quindi, non ci sarà l’appuntamento di stasera? Innanzitutto, no: non è stato assolutamente sospeso! Dietro alla mancata tappa di Giovedì 21 Luglio c’è un motivo ben preciso e delineato.

Dando uno sguardo alla programmazione tv di stasera, abbiamo scoperto che la puntata del Tim Summer Hits non andrà in onda per dare la possibilità a tutti gli amanti dello sport e, soprattutto, del calcio di scoprire in diretta come andranno a finire i quarti di finale della squadra femminile per la qualificazione agli Europei del 2022. Insomma, un appuntamento altrettanto importante, a cui Rai Due ha scelto di dare la precedenza.

Quando ritornerà su Rai Due?

Appurato il motivo della mancata puntata di stasera, non ci resta che scoprire quando andrà in onda la quarta tappa del Tim Summer Hits. Stando alla pubblicità mandata in onda su Rai Due, Stefano De Martino ed Andrea Delogu ritorneranno col loro programma Lunedì sera con degli ospiti incredibili.

Noi non vediamo l’ora che arrivi Lunedì sera, voi?