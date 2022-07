Avete mai visto il fidanzato di Andrea Delogu? In pochi immagineranno come si sono conosciuti

Andrea Delogu ha concluso il suo matrimonio dopo anni, ma ora ha un fidanzato: non immaginereste mai come si sono conosciuti.

Una coppia bomba, quella che i vertici Rai hanno deciso di mettere insieme per la prima edizione del Tim Summer Hits. E che, dati i risultati della puntata d’esordio, sembrerebbe aver conquistato tutti. Stefano De Martino – che ancora una volta sarà il volto di Rai Due con un nuovo programma – ed Andrea Delogu conquistano tutti!

Grandi amici anche fuori dal contesto televisivo, Andrea Delogu e Stefano De Martino hanno confermato di essere dei veri e propri animali da palcoscenico. Supponiamo, quindi, che il loro percorso lavorativo di coppia non si limiti solo a questo. In attesa di ulteriori conferme, scopriamo insieme qualche cosa in più sulla splendida Andrea. Nel corso di una sua recentissima intervista a Vanity Fair, la Delogu ha raccontato di aver incontrato nuovamente l’amore. Terminato il suo matrimonio col famoso attore, la conduttrice da circa un anno fa coppia fissa con un giovanissimo modello di origine campane. Lei è felicissima di questo rapporto, anche se ammette che è un rapporto ancora in costruzione. Siete curiosi, però, di sapere che il nuovo fidanzato di Andrea Delogu?

Andrea Delogu innamorata: chi è il fidanzato?

La sua carriera va a gonfie vele, ma anche la sua vita privata è piena d’amore. Dopo aver divorziato da suo marito, Andrea Delogu è nuovamente innamorata. A raccontarlo per la prima volta, è stata la diretta interessata a Verissimo qualche mese fa, ma non si è affatto sbilanciata in merito. Sulle pagine di Vanity Fair, invece, la conduttrice del Tim Summer Hits non ha potuto fare a meno di raccontare chi sia il suo compagno, la differenza d’età – che non le pesa affatto – e come si sono conosciuti. Procediamo con ordine!

Il fidanzato di Andrea Delogu si chiama Luigi Bruno, ha 23 anni e di professione fa il modello! Tra loro, quindi, ci sono più di 15 anni di differenza. Guai, però, a chiamare il giovane Luigi con l’appellativo di ‘toy boy’. Andrea, infatti, in merito ha detto: “È offensivo. In lui trovo una consapevolezza straordinaria che alla fine mi porta a fregarmene”.

Come si sono conosciuti?

Chi lo dice che i social pullulano solo di haters e di cattivi commenti – com’è accaduto un po’ di tempo fa a Luca Argentero? La storia d’amore tra Andrea Delogu e il suo compagno Luigi è iniziata grazie ad Instagram. A Vanity Fair, infatti, la conduttrice ha raccontato di aver conosciuto il suo attuale compagno proprio sul famoso social network. Lui ha iniziato a scriverle dei messaggi su Instagram. E lei, incuriosita dalla situazione, ha iniziato a rispondergli. Quando, però, si è resa conto che c’erano troppe cose in comune, ha iniziato a pensare che fosse un fake ed ha scelto di metterlo alla prova: gli ha chiesto di prendersi un caffè a Napoli, ma lui ha rifiutato. La sua ‘tesi’ è stata confermata? Nient’affatto! Dopo un po’ di tempo da questo ‘no’, è lui a chiederle di vedersi a Roma. Da quel momento, è passato un anno. Ed Andrea e Luigi continuano a stare insieme.

Una storia incredibile, ma che sottolinea quanto la vita sia parecchio imprevedibile e pieno di sorprese. Tanti auguri alla coppia!