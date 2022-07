Pazzesco quello che ha fatto Kim Kardashian ai suoi denti: riuscite a crederci? Un dettaglio che vi lascerà senza parole.

È una delle donne più famosi ed influenti al mondo e non ha mai badato a spese quando si tratta di estetica e bellezza. Non lo ha fatto neanche in questo caso, Kim Kardashian, quando ha deciso di dare un tocco di lucentezza ai suoi già perfetti denti.

No, non stiamo parlando di pulizia dei denti o trattamenti simili. Per la sua bocca la famosa influcencer ha scelto un accessorio davvero pazzesco… come pazzesco è il suo valore! Curiosi di vedere cosa ha fatto Kim Kardashian ai suoi denti e, soprattutto, quanto ha speso? Siete nel posto giusto.

Kim Kardashian, avete visto cosa ha fatto ai denti? Un accessorio incredibile

La bellezza, per le Kardashian, è un ‘marchio di fabbrica’. Ed essere impeccabili per una come Kim Kardashian non è solo un vezzo, ma è un vero e proprio lavoro. La famosa influencer statunitense fa di tutto per curare il suo aspetto fisico e mantenersi in forma, spesso escogitando anche alcuni ‘trucchetti’ per non mostrare i segni dell’età. E, tra le parti del corpo a cui ama dedicarsi, ci sono anche i suoi denti: Kim ha deciso di farsi un gran bel regalo, o meglio di farlo alla sua dentatura.

Non è la prima volta che la Kardashian sfoggia un accessorio simile, ma questo modello di cui vi parliamo oggi è davvero originale. Di cosa stiamo parlando? Della griglia di diamanti con cui la star ha ricoperto i suoi denti inferiori lo scorso anno. A mostrarlo è stata proprio lei, a marzo del 2021, sfoggiando il suo nuovo gioiellino con orgoglio. Come riporta Fanpage.it, si tratta di un gioiello firmato Gabby Elan Jewelry, un brand molti in voga tra le star. La griglia è composta da diamanti e da otto gemme di opale, ognuna disegnata per ricoprire un singolo dente: qual è il suo prezzo?

Come riportato da Us Weekl, la griglia tempestata di diamanti vale circa 18 mila dollari! Un gioiello personalizzato, per creare il quale sono stati necessari ben due mesi di lavoro. Le pietre opaline sono caratterizzate da sfumature di rosa, verde, giallo, blue e viola, incastonate alla perfezione. Date un’occhiata:

Eh si, un accessorio super lussuoso che non poteva di certo mancare nella collezione della mitica Kim. E voi, cosa aspettate a seguire la Kardashian sul suo canale ufficiale di Instagram? È lì che la star condivide, con i suoi affezionati 326 milioni di followers, i suoi outfit, le ultime collezioni dei suoi brand e tutte le novità sulla sua vita, tra lavoro e famiglia. Non ve ne pentirete!