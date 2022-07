Beautiful anticipazioni, Liam finisce in prigione: chi lo tirerà fuori? Un nome impensabile

Beautiful anticipazioni, Liam finisce in prigione: sapete chi lo tirerà fuori? Un nome impensabile; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

Ci siamo! Dopo settimane di ansia ed angoscia, Liam ha tirato fuori tutta la verità. ll giovane Spencer non è riuscito a mantenere il segreto e ha rivelato alla moglie Hope quanto accaduto a Vinny.

Un incidente, ma che Bill Spencer ha voluto insabbiare, per evitare che il figlio finisse in prigione con l’accusa di aver ucciso volontariamente Walker. Purtroppo, però, il destino di Liam sarà proprio quello: ben presto finirà in carcere. Ma ci sarà un colpo di scena che lascerà tutti senza parole. Se non temete spoiler, continuate a leggere per scoprire tutte le anticipazioni.

Beautiful anticipazioni, chi aiuterà Liam ad uscire di prigione? Colpo di scena inaspettato

Nonostante le raccomandazioni di Bill, Liam ha mollato: Hope sa che è stato lui a investire e causare la morte di Vinny Walker. Una verità che il giovane Spencer non racconterà solo alla moglie. Bill non riuscirà a impedire al figlio di costituirsi e confessare tutto anche alla polizia. Le conseguenze saranno inevitabili: padre e figlio saranno arrestati immediatamente. Ma a Beautiful, si sa, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo e ben presto accadrà qualcosa di sconvolgente.

Liam è uno dei protagonisti assoluti della soap e non potrà di certo restare dietro le sbarre a lungo. Cosa accadrà o meglio chi lo aiuterà ad uscire? Ebbene, proprio il suo rivale numero uno, Thomas Forrester. Il figlio di Ridge scoprirà per puro caso la sconcertante verità sulla morte del suo migliore amico: Vinny si è suicidato, gettandosi volontariamente contro l’auto guidata da Liam. Thomas entrerà in possesso di un video nel quale Vinny ammette di voler seguire Liam con l’auto, per poi dare vita allo scontro. Un piano folle, che, come per il test falsificato, aveva uno scopo: Vinny voleva aiutare Thomas a ‘far fuori’ Liam, per avere via libera con Hope.

Thomas è sconvolto ma non ha dubbi sul da farsi: sarà proprio lui, in compagnia di Hope, a portare il video a Baker, per provare l’innocenza degli Spencer. Che dovranno comunque pagare una multa e rinunciare alla patente, ma è nulla rispetto al carcere e alla lontananza dai propri affetti. Liam potrà quindi finalmente riabbracciare la sua Hope e dovrà ringraziare proprio lui, Thomas, che è il suo ‘nemico’ giurato da diversi anni.

Nonostante i gesti di Vinny fossero per il bene di Thomas, quest’ultimo era assolutamente all’oscuro di tutto. Sarà davvero la fine del ‘triangolo’ Liam – Hope- Thomas e l’inizio della felicità per la coppia? Fossi in voi non ci spererei molto… A Beautiful i problemi e gli imprevisti sono all’ordine del giorno! Seguiteci per tutte le anticipazioni.