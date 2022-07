Trovata morta l’attrice e cantante all’età di 44 anni: la tragica scoperta del figlio

L’amata attrice e cantante è stata trovata morta all’età di 44 anni: una drammatica scoperta per suo figlio, davvero da brividi.

Morire, purtroppo, è la dura legge della vita! Scoprire la morte di un proprio caro con queste circostanze che vi racconteremo tra qualche istante, è ancora più drammatico. L’amata attrice e cantante è stata trovata morta all’età di 44 anni. A farne la tragica scoperta, purtroppo, è stato proprio suo figlio. Un episodio, quindi, inimmaginabile e che farebbe venire la pelle d’oca a chiunque. Scopriamo cos’è successo.

Proprio recentemente, l’attrice aveva debuttato in tutte le sale cinematografiche con un nuovo ed imperdibile film. Adesso, a distanza di qualche settimana dal suo ritorno sul grande schermo, arriva una notizia davvero sconvolgente: è stata ritrovata morta! Il drammatico evento, stando a quanto si apprende, sembrerebbe essere avvenuto nei giorni scorsi, ma soltanto adesso ne è arrivata notizia. Inutile raccontarvi la reazione di tutti i suoi ammiratori, che appena appresa la morte della loro beniamina non hanno potuto fare a meno di rivolgerle un ultimo saluto sul suo canale social ufficiale, sul quale tra l’altro era attivissima. Al momento, le dinamiche del decesso ancora devono essere chiarite. Sul corpo dell’attrice, infatti, non è stato rintracciato nulla che potesse indicare le cause della sua morte.

Attrice trovata morta: drammatica scoperta per il figlio

Perdere un genitore è qualcosa di indescrivibile – e lo sa bene Morgan, che proprio durante il suo percorso a Ballando con le stelle si è lasciato andare ad una triste confessione. Quello che, però, è successo al figlio dell’amata attrice è qualcosa di ancora più assurdo. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la famosa interprete e cantante sia stata ritrovata morta nella sua stanza da letto un paio di giorni fa. E che il suo corpo sia stato trovato da suo figlio. Non sappiamo – come dicevamo precedentemente – cosa abbiamo provocato la morte dell’attrice. Sarà, infatti, l’autopsia a stabilirlo. Quello che, però, più sconvolge è che il suo corpo sia stato ritrovato proprio da uno dei suoi due figli che condivideva lo stesso tetto con lei.

Siete curiosi di sapere di chi parliamo? È proprio la famosa ed amata Shonka Dukureh ad essere stata ritrovata morta nel suo letto della casa a Nashville. Una notizia davvero drammatica, da come si può chiaramente comprendere. E che – oltre ai suoi familiari – ha gettato tutti i suoi ammiratori nello sconforto.

Chi è Shonka Dukureh?

Tutti l’amavano e in tantissimi sono rimasti completamente senza parole per la sua morte. Ancora prima di debuttare come attrice – recentemente ha vestito i panni di Big Mama nel film dedicato al grande Elvis – Shonka si era fatta ampiamente conoscere ed apprezzare per le sue doti da cantante. Una carriera davvero pazzesco, interrotta tragicamente all’età di 44 anni.

Siamo vicini al dolore della sua famiglia.