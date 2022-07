Giovanni Muciaccia di Art Attack: cosa fa oggi a distanza di anni

Amatissimo in Art Attack, ma che fine ha fatto Giovanni Muciaccia: cosa fa oggi a distanza di anni l’amatissimo conduttore?

Ha oggi 52 anni, ma dopo il suo esordio televisivo con la Banda dello Zecchino, Giovanni Muciaccia ha conquistato con Art Attack milioni di generazioni. Chi non ha mai visto almeno un episodio dell’amatissimo programma televisivo?

Giovanni Muciaccia è di fatti stato per anni il volto simbolo alla conduzione del seguitissimo programma Art Attack. Prima su Disney Channel e poi sulle reti Rai il programma ha riscosso un enorme successo tanto da conquistare il pubblico e tutte le generazioni di grandi e piccini con le sue fantastiche creazioni! Insieme a lui, un altro ad averci impressionato è stato Niel, vi ricordate di lui? A suon di tempere, colla vinilica e fogli di giornale, abbiamo pasticciato tutti almeno una volta insieme a lui!

Erano gli anni 90 quando l’allora trentenne esordì come conduttore nel programma in onda su Disney Channel. Alla conduzione del programma ha tenuto compagnia a generazioni dalle fasce d’età più disparate e c’è da dirlo, non ci si annoiava mai. Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex conduttore ha fatto sapere che non gli dispiacerebbe affatto tornare su questi schermi e rimontare in sella alla conduzione di Art Attack. Ma cosa fa oggi Giovanni Muciaccia?

Dopo Art Attack cosa fa oggi Giovanni Muciaccia?

La sua imitazione di Fiorello a dato a Giovanni Muciaccia ancora più risonanza. Di fatti lo stesso conduttore, intervistato dal Corriere della Sera, ha rivelato: “Avere Fiorello che ti imita in prima serata, di fronte a milioni di persone, è stata un’emozione ma anche una grande pubblicità. Ha permesso di farmi conoscere ad un pubblico più adulto“, ha rivelato. Ma dopo la fine di Art Attack cosa fa oggi l’ex conduttore? A rivelarlo è stato lui stesso.

“Vivo degli spettacoli che faccio in giro e delle collaborazioni con importanti marchi. Inoltre ho scritto un libro che per me è stato un impegno molto serio perché l’ho scritto veramente io, ho impiegato undici mesi per idearlo e realizzarlo“, ha raccontato ai microfoni dello storico quotidiano.

Ebbene anche lontano dal piccolo schermo, l’amatissimo conduttore ancora oggi ama coltivare quelle che sono le sue passioni. Ricordiamo infatti che la sua formazione è avvenuta presso l’Accademia di Arte Drammatica di Palmi in Calabria. Di fatti, forse pochi ricordano che Giovanni Muciaccia nasce in primis come attore di teatro. MA è con Art Attack che ha sicuramente riscosso un incredibile clamore. Ancora oggi la sua pagina social è ricca di contenuti interessanti e tra l’altro si ispirano proprio all’amatissimo programma. più di 200mila follower amano seguirlo nelle sue avventure!