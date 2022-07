“Mi devo operare”: il famoso personaggio racconta a tutti la verità

“Mi devo operare”, il famoso personaggio racconta così tutta la verità: la notizia lascia i fan sconcertati, cosa è successo

La diagnosi è un menisco lesionato e così l’amatissimo personaggio nel corso di un’intervista chiarisce la sua condizione fisica, racconta la verità e spiazza tutti: “Mi devo operare!”

La sua sul piccolo schermo è stata una vera e propria scoperta. All’interno del seguitissimo reality si è fatto conoscere al meglio dando il 100% di sé stesso senza tirarsi mai indietro. La sua simpatia, la leggerezza e soprattutto la spontaneità lo hanno reso uno dei personaggi più amati.

Si può dire abbia fatto il suo esordio nel mondo dei reality proprio pochi mesi fa, e con la sua ironica verve ha certamente colpito e conquistato tutti. La sua esperienza però non si è conclusa nel migliore dei modi ed ha così dovuto abbandonare il gioco. In un’intervista ha così raccontato la verità sulla sua condizione fisica ed ha lasciato tutti di stucco. A causa del menisco lesionato è costretto ad operarsi.

Edoardo Tavassi è stato sicuramente uno dei personaggi più amati all’interno del reality condotto da Ilary Blasi. L’Isola dei Famosi è stato il reality show che ha permesso al fratello di Guendalina Tavassi di farsi conoscere dal pubblico, e quale modo più naturale di questo se non su un’isola deserta?

Nella sua esperienza da naufrago si è fatto conoscere ed amare dal pubblico e quasi giunto alla finale l’ex naufrago ha purtroppo dovuto abbandonare il gioco a causa di un infortunio che gli ha danneggiato il menisco. In un’intervista ha raccontato la dinamica dell’incidente subito sbattendo casualmente il ginocchio su uno scoglio presente sott’acqua. L’incidente sfortunatamente lo ha messo K.O e che lo ha portato fuori dal gioco. “Lo prendo in pieno, esco dall’acqua e il ginocchio mi cede. Mi ha fatto male solo due giorni, il referto medico mi dava praticamente due giorni di vita“, ha raccontato Edoardo che ha poi aggiunto: “Con questo referto non volevano prendersi la responsabilità di farmi restare quindi ho dovuto abbandonare. Il menisco è lesionato, mi devo operare“, ha fatto sapere l’ex naufrago.

Non piovono belle notizie quindi per l’ex naufrago che dovrà sottoporsi all’intervento ma siamo sicuri che tornerà più forte di prima. E potremo forse vederlo in qualche altro reality televisivo? Al momento, nulla sembra bollire in pentola, tuttavia Edoardo Tavassi non ha nascosto che se dovesse magari arrivare una telefonata dal conduttore del Grande Fratello Vip, di sicuro non la respingerebbe! “Il GF Vip lo farei. E’ ovvio che usciti dall’Isola rinchiudersi in casa non è l’ideale. C’è da dire che l’idea di stare in una casa con comfort dove mangi, fumi è diversa rispetto all’Isola. Probabilmente se Alfonso mi chiamasse lo farei“, ha detto.