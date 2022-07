Elisabetta Gregoraci, sapete come si tiene in forma? Mostra a tutti che cosa fa

Elisabetta Gregoraci è sempre in forma smagliante, sapete come fa? La conduttrice ha mostrato a tutti il suo ‘segreto’.

Per Elisabetta Gregoraci questo è un periodo molto importante, con numerosi impegni e tanti progetti per il futuro. La conduttrice adesso è al timone di Battiti Live ed è affiancata da Alan Palmieri. Da anni la vediamo sul palco dell’amato show musicale e come sempre è impeccabile.

E’ impeccabile nella conduzione e lo è anche nello stile, difficile non notare ogni volta i suoi outfit. Tutte le volte aggiorna il suo canale instagram pubblicando qualche scatto della serata, mentre è sul palco. Il suo canale social è seguitissimo, sono quasi 2 milioni coloro che la seguono. Avendo un così alto numero di follower è facile immaginare che tutto quello che faccia e condivida non passi mai inosservato.

Elisabetta si mostra con abiti elegantissimi, casual o anche in tenuta sportiva. E’ una grande professionista ed è una donna bellissima, in tutte le immagini sfoggia un fisico perfetto. Ma sapete come fa ad essere sempre in forma smagliante? Lo capirete a breve, vi mostriamo il ‘segreto’ della conduttrice.

Elisabetta Gregoraci, sapete come si tiene in forma? La conduttrice mostra a tutti che cosa fa

Elisabetta Gregoraci in un’intervista rilasciata a Grazia si è raccontata apertamente. La conduttrice ha soffermato l’attenzione su molti aspetti e anche sulla sfera privata svelando che le piacerebbe far conoscere la sua anima al di là del suo aspetto.

Racconta che gli uomini si spaventano un po’: “Sarà che sono una donna indipendente, sono una molto tosta e ben organizzata”, e aggiunge che avendo un figlio quasi adolescente e un ex marito molto famoso, forse si lasciano intimorire da tutta la ‘situazione’. Infatti lei è sempre molto impegnata, viaggia molto e si sposta per i tanti progetti lavorativi che la coinvolgono. Dal 5 luglio è tornata al timone di Battiti Live al fianco di Alan Palmieri. La conduttrice è amatissima e questo possiamo vederlo anche sui social dove è seguita da quasi 2 milioni di persone. Le immagini che condivide sono tutte bellissime e in ognuna sfoggia una bellezza che conquista e una forma fisica perfetta: ma sapete qual è il suo segreto?

Elisabetta in alcune sue recenti storie lo ha mostrato a tutti. A quanto pare si allena molto, svolgendo esercizi diversi per ogni parte del corpo.

Come possiamo vedere dalle immagini, fa esercizi per le gambe, le braccia, l’addome, con diversi attrezzi e chi la segue da tempo sa che si allena con costanza. Per l’occasione indossa un pantaloncino sportivo e un top coordinati con scarpe da ginnastica e calzini. Adesso tutti lo sanno, è questo il ‘segreto’ di Elisabetta, la conduttrice si prende sempre cura del suo corpo.