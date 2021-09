È stato il mitico Neil di Art Attack, lo ricordate? Cosa fa oggi dopo l’incredibile successo riscontrato in seguito al programma: non tutti lo sanno!

Dimenticarlo all’interno del programma ‘Art Attack’, è davvero impossibile. Autore di tutte le opere d’arte e di semplicissimi lavoretti, il mitico Neil è stato tra le colonne portanti dell’amatissima trasmissione italiana. Nel nostro paese, come ricorderete, il suo conduttore è stato il buon Giovanni Mucciaccia. Quello che, però, in pochissimo sanno è che, dietro a tutte le opere create nel corso delle varie puntate, si nascondeva proprio il simpaticissimo Neil. Davvero incredibile, vero?

Leggi anche –> Ricordate Antonino di Amici? Com’è cambiato: le immagini a confronto

Cosa sappiamo, però, su di lui adesso? Sono trascorsi anni dalla messa in onda dell’ultima puntata di Art Attack ed, ovviamente, Neil non è stata più una presenza fissa sul piccolo schermo nostrano. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita dopo l’incredibile successo riscontrato? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Neil dopo il successo ad Art Attack, sapete cosa fa? Non tutti ne sono a conoscenza

Quante volte vi è capitato di restare letteralmente sorpresi dinanzi alle opere d’arte create da Neil nel corso di Art Attack? Decisamente tantissime volte, ne siamo certi! Sia con l’utilizzo del sale che con degli semplici oggetti da trovare in casa, l’artista era capisce di creare dei veri e proprio capolavori. Cosa fa oggi, però? Appurato che la sua carriera da artista e conduttore ha spiccato letteralmente il volo, siete curiosi di sapere cosa fa oggi?

Leggi anche –> Ha vinto Bake Off Italia 6: aveva soltanto 16 anni, cosa fa oggi dopo il trionfo nel talent

Purtroppo, le informazioni che abbiamo a disposizione sono davvero pochissime. Non tutti, però, sanno che, ancora prima intraprendere la carriera, il buon Neil era il chitarrista di un famosissimo gruppo musicale. E che, dopo averlo lasciato, vi è ritornato nel 2008. Le ‘sorprese, però, non sono affatto finite qui. Ancora adesso, sembrerebbe che il buon Buchanan continui a coltivare la sua passione per l’arte. Pensate, addirittura si è pensato che Neil fosse Banksy, famosissimo artista e writer di cui non si conosce l’identica, ma l’ex volto di Art Attack ha prontamente smentito la notizia.

Vi piacerebbe rivederlo con un programma tutto suo? A noi decisamente si!