Che lavoro fa Edoardo Tavassi: scopriamo di che cosa si occupa

Isola dei famosi, sapete che lavoro fa Edoardo Tavassi? L’ex naufrago svela di che cosa si occupa.

Da poco si è conclusa L’isola dei famosi con la vittoria di Nicolas Vaporidis. Questa è stata sicuramente una gran bella edizione, il riscontro da parte del pubblico c’è stato, le dirette sono state molto seguite, con alti e bassi, e anche sui social non mancavano le interazioni.

Infatti proprio sulle varie piattaforme le puntate sono state commentate molto dagli utenti. Inoltre, dobbiamo aggiungere che quest’anno c’era un trio in perfetta armonia, parliamo naturalmente di Ilary Blasi con gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Sono stati genuini e senza forzature. Ad accompagnare il trio in studio un cast pazzesco, ben amalgamato che ha reso l’isola quest’anno indimenticabile.

Tra i preferiti dobbiamo qui citare Edoardo Tavassi. Quest’ultimo era quasi ad un passo dalla finalissima ma purtroppo per un problema al ginocchio dovuto ad un infortunio proprio sull’isola, è stato costretto ad abbandonare. Non ha vinto ma sicuramente è arrivato al cuore del pubblico. Oggi Edoardo è tornato alla sua vita ed è ritornato ad essere attivo sui social, ed è qui che ha spiegato parlando e rispondendo agli utenti, che cosa fa nella vita.

Edoardo Tavassi, che lavoro fa l’ex naufrago: scopriamo di che cosa si occupa

Edoardo Tavassi è stata una vera scoperta, all’inizio era conosciuto come ‘il fratello di Guendalina’, ma in poco tempo è riuscito a farsi spazio con la sua simpatia e semplicità e a conquistare il pubblico. Oggi possiamo dire che è solo Edoardo Tavassi.

Per un infortunio al ginocchio ha abbandonato l’isola ad un passo dalla finalissima, lasciando il posto agli altri naufraghi. L’ex concorrente è ritornato alla sua vita, ed è anche ritornato a utilizzare i social. Naturalmente adesso il numero dei follower è cresciuto. Proprio negli ultimi giorni Edoardo ha risposto ad alcune domande degli utenti e ha svelato di che cosa si occupa nella vita.

Come in molti già sapranno è un videomaker, precisamente riprende le operazioni dei chirurghi plastici. Quindi, durante gli interventi lui registra e in una seconda fase monta i video.