Demi Lovato stava per rimetterci la vita, ma adesso ammette: “Sono felice”

Intervistata alla radio, Demi Lovato ha ammesso di essere molto soddisfatta della sua vita adesso dopo l’orribile esperienza di anni fa.

Fama, successo, soldi che molti non potrebbero neanche immaginare di guadagnare in una vita intera: le star del cinema, della musica e dello spettacolo in generale sono quasi sempre considerate come benedette dalla fortuna per poter avere un’esistenza così. Eppure, altrettanto spesso dietro lustrini e paillettes si nascondono drammi così grandi da sfiorare la morte.

Demi Lovato, al secolo Demetria Devonne Lovato, attrice e cantante statunitense diventata famosa col film Disney del 2008 Camp Rock, è riuscita a salvarsi da un momento davvero difficile ed oggi è di nuovo felice. Di quel dramma, racconta il DailyMail, ha parlato in un’intervista concessa alla radio Mix 104.1.

Nata il 20 agosto del 1992 in New Mexico, da una famiglia di origini messicane, irlandesi ed italiane, la giovane star ha avuto finora una carriera strepitosa durante la quale ha ottenuto grandi soddisfazioni in ambito musicale. Ha fatto inoltre parte dei giudici della versione Usa di X Factor. Purtroppo, però, questi sono stati anche anni drammatici, costellati dall’abuso di alcol e droghe, problema che l’ha portata ad un passo dalla morte.

Demi Lovato parla della sua rinascita: come sta adesso

Era il 2018 quando la Lovato ha rischiato di morire per overdose di droga. Quando si sentì male, si trovava nella sua favolosa villa di Los Angeles con vista sull’Oceano. Fu ricoverata d’urgenza in ospedale e dovette poi affrontare un percorso di riabilitazione durato due anni.

Quello fu solo il capitolo finale di un passato caratterizzato dall’abuso di sostanze stupefacenti: “Sniffavo coca in aereo, nei bagni, ovunque mi trovassi durante la notte e c’è stato anche un periodo in cui ne facevo un uso quotidiano”, aveva raccontato la cantante nel documentario Simply Complicated.

Dopo l’episodio del 2018, Demi tornò in pubblico solo nel 2020, in occasione della serata dei Grammy dove emozionò tutti cantando il suo brano Anyone. Nel 2021 ha iniziato a lavorare a Dancing withe evil, docu-serie di quattro puntate che racconta la sua rinascita dopo l’overdose.

Ma come vive ora che è riuscita ad uscire da quel tunnel? Ai microfoni della Mix 104.1 Demi Lovato si è raccontata a cuore aperto dicendo di stare finalmente bene con sé stessa e di essersi accettata: “Ho provato a fumare erba, ho provato a fare di tutto. E ho capito che niente di tutto questo funziona per me”.

Ora non si sente più schiava del ‘mostro’ che la teneva in pugno: “Raramente penso alle sostanze il che è una cosa bellissima e qualcosa che non avrei mai pensato potesse accadere”, dice con la gioia di chi ce l’ha fatta a vincere una battaglia difficilissima. Adesso Demi si definisce soddisfatta della sua vita così com’è”.

Un grande in bocca al lupo a Demi Lovato per il suo futuro.