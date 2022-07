Emozione indescrivibile per mamma e papà: sono genitori per la prima volta, benvenuto!

Sono diventati mamma e papà per la prima volta: grande gioia per l’amata coppia del programma tv, benvenuto al piccolo Riccardo.

Dopo il fantastico annuncio a sorpresa dell’amato volto tv pronto a diventare papà per la prima volta, ne arrivo un altro altrettanto indimenticabile: la famosa coppia ha allargato la propria famiglia. I due giovanissimi ragazzi, infatti, sono diventati mamma e papà per la prima volta. Una notizia fantastica, da come si può chiaramente, che ha reso pazzi di gioia tutti i loro seguaci.

Così come si è soliti fare con l’avvento della tecnologia e soprattutto dei social network, anche l’amatissima coppia non ha potuto fare a meno di condividere questa fantastica notizia piena d’amore. A distanza di qualche tempo dal loro primo incontro e l’inizio della loro storia d’amore, i due giovanissimi ragazzi sono diventati genitori del loro primo bebè. Ad annunciarlo, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale social ufficiale. Il neo arrivato si chiama Riccardo ed è stato immediatamente invaso dall’affetto social.

Mamma e papà per la prima volta: notizia fantastica per la coppia

Si è soliti condividere ogni cosa sul proprio canale social ufficiale, ma una notizia del genere non si può affatto fare a meno di renderla nota. I due giovanissimi ragazzi, divenuti famosi dopo aver preso parte ad un programma tv seguitissimo, sono diventati mamma e papà per la prima volta. Si può chiaramente comprendere la loro emozione, che non ha perso occasione di condividere la nascita del loro primo bebè sui social.

Alcune ore fa, attraverso una serie di IG Stories, Francesca Musci ha rivelato ai suoi sostenitori di essere diventata mamma. Dalla sua storia d’amore con Andrea Ghiselli è nato il piccolo Riccardo! Grande emozione, quindi, per la coppia della tv, che immediatamente è stata invasa dall’affetto dei loro fan.

“Sono molto provata”, scrive Francesca a corredo di questa IG Stories per annunciare la nascita del suo primo figlio.

Come si sono conosciuti?

Appurato che Francesca ed Andrea stanno vivendo dei momenti davvero magici con la nascita del loro primo figlio, siete curiosi di sapere come si sono conosciuti? Forse non tutti lo sanno, ma sia lei che lui hanno partecipato a Matrimonio a prima vista Italia. Avete presente il programma di Real Time che ‘combina’ le nozze? Ebbene. Francesca ed Andrea hanno partecipato a due edizioni differenti, ma – chissà come – hanno scelto di iniziare una splendida storia d’amore poco più di un anno fa quando entrambe le loro relazioni nate nel programma erano chiuse. I momenti bui, certo, non sono mancati, ma quello che conta è che adesso sono innamoratissimi e pronti ad iniziare una nuova vita insieme.

Alla gioia di tutti i loro sostenitori, si aggiunge la nostra! Tanti auguri ai due genitori e un caloroso benvenuto al piccolo Riccardo!