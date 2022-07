È capitato poche volte nella storia di Uomini e Donne, che fine ha fatto oggi Luca Dorigo?

Quello che è successo a Luca Dorigo è capitato pochissime volte a Uomini e Donne, ma sapete che fine ha fatto oggi l’ex tronista?

Nel corso di queste edizioni di Uomini e donne si sono alternati tantissimi tronisti, ma mai nessuno ha saputo catturare l’attenzione dei suoi telespettatori come Luca Dorigo. Oltre che per il suo fascino, l’ex tronista è entrato nel cuore di tutti gli italiani per il suo percorso nel programma. D’altra parte, quello che è successo a lui è capitato pochissime volte in tutta la storia del programma.

Oltre a Francesco Arca, che oggi è un attore amatissimo e proprio recentemente è stato uno dei protagonisti di Fosca Innocenti, anche Luca Dorigo è tra gli indimenticabili tronisti di Uomini e Donne. Entrato a far parte del programma nel corso dell’edizione 2005/2006 del dating show, il giovanissimo ha facilmente conquistato l’attenzione su di sé. Ed ancora adesso, a distanza di anni, continua ad essere amatissimo. In tantissimi, infatti, vogliono avere qualche notizia in più su di lui. E scoprire, soprattutto, come è cambiata la sua vita oggi dopo il programma. Ebbene. L’abbiamo rintracciato sui social: cosa abbiamo scoperto sul suo conto.

Ricordate Luca Dorigo di Uomini e Donne? Che fine ha fatto oggi

In molti ricorderanno Luca Dorigo a Uomini e Donne! Divenuto tronista nel programma nell’edizione del 2005/2006, il giovanissimo ligure ha avuto la possibilità di sedersi sull’ambitissima sedia rossa per ben tre volte. Una possibilità che non è stata data a tutti, ma solo ad Andrea Cerioli, che oggi è felicemente innamorato della sua Arianna Cirrincione. Cosa sappiamo, però, adesso su Luca Dorigo? Appurato che l’ultima volta che l’ex tronista ha partecipato al programma era il 2007, siete curiosi di sapere che fine ha fatto oggi?

Dopo ben 14 anni, l’abbiamo rintracciato su Instagram. E sembrerebbe che la sua vita sia fortemente cambiata. Divenuto Deejay, ma anche personal coach, sembrerebbe che abbia definitivamente chiuso con il mondo dello spettacolo.

È fidanzato?

Cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Il suo percorso negli studi di Uomini e donne resterà nella storia del programma. Perdutamente interessato della sua corteggiatrice Amalia, Luca si è arreso solo quando è riuscita a conquistarla. Purtroppo, però, la loro storia d’amore è terminata qualche tempo dopo Uomini e donne. Ad oggi, invece, è fidanzato? Non abbiamo molte notizie in merito, ma sembrerebbe proprio che Luca non abbia ancora trovato la sua anima gemella. Starà ancora aspettando quella giusta? Senza alcun dubbio, si! Da come abbiamo potuto carpire dal suo profilo, però, sembrerebbe che il bel Luca non sembrerebbe sentire la mancanza della sua altra parte della mela, anche perché la sua vita è piuttosto movimentata.

Sempre da un fascino irresistibile, Luca Dorigo non è affatto cambiato negli anni. Lo pensate anche voi?