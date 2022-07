“Non sono stati giorni facili”: spiacevole episodio per l’amato volto del programma

Amato volto del seguitissimo programma ha raccontato sui social il suo spiacevole episodio: “Non sono stati giorni facili”, cosa è successo

Ha partecipato ad uno dei programmi televisivi più in voga e più seguiti del momento. Oggi, a distanza di tempo dalla sua esperienza televisiva, ha raccontato sui social un spiacevole episodio: “Non sono stati giorni facili“, cosa è successo.

Dal 2016 va in onda su Real Time ‘Matrimonio a Prima Vista Italia‘. Il programma televisivo, si configura come una sorta di ‘esperimento amoroso’ che vede al centro 6 protagonisti single in cerca d’amore. Il programma mette alla prova i sei single in un modo alquanto lontano dalla realtà. La coppia prima convola a nozze e poi si conosce, per poi decidere dopo 6 mesi se continuare insieme il loro percorso oppure se questo deve subire una battuta d’arresto.

Dal 2016 ad oggi, sono diverse le edizioni che si sono susseguite raccogliendo tra l’altro un enorme seguito da parte del pubblico curioso di conoscere l’evolversi delle storie. Un volto molto amato all’interno del programma al quale ha partecipato alla seconda edizione, ha raccontato oggi un episodio spiacevole che la riguarda. Scopriamo di più.

Amato volto del programma racconta uno spiacevole episodio

Francesca Musci è stata una delle protagoniste della seconda edizione di Matrimonio a Prima Vita Italia, in onda su Real Time. L’abbiamo conosciuta energica e solare. La sua è stata una personalità davvero coinvolgente. Durante la prima edizione del programma, Francesca ha sposato Stefano Protaggi. Il matrimonio tra i due sembrava andare a gonfie vele, sino al 2021. Dopodiché, i due hanno preso strade diverse.

Ma Francesca Musci ha poi trovato l’amore, nelle braccia di un altro protagonista del programma in onda su Real Time che però ha partecipato alla quinta edizione di quest’ultima, Andrea Ghiselli. Tra i due è scoppiato l’amore, i due si dicono molto felici e vivono ora un magico momento perché sono diventati genitori del piccolo Riccardo. Solamente pochissimi giorni fa, Francesca è diventata mamma per la prima volta e condivide questa immensa gioia insieme al suo compagno Andrea.

La donna, in queste ore in cui vive la gioia di essere madre, ha raccontato sui social uno spiacevole episodio che l’ha riguardata da vicino e che riguarda in particolare il delicato momento del parto.

“Sono ancora un po’ scombussolata. Siamo finiti in un cesareo d’urgenza, come molti di voi hanno intuito dalle mia fantastiche calze. Non sono stati giorni semplici, cioè un giorno” – ha raccontato la dolce Francesca tramite il suo profilo social ufficiale raccontando che quei primi momenti si sono rivelati piuttosto difficili. Solamente nelle ore a seguire, ha cominciato a riprendersi ed a carburare.

Ora però le cose vanno meglio e lo sguardo e gli occhi felicissimi di Francesca all’interno dei suoi video social parlano chiaro: è perdutamente innamorata del suo piccolo Riccardo!

Benvenuto al mondo!