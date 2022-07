Pupo: “Chi mi invidia si sbaglia”, il cantante rivela a tutti le sue ‘difficoltà’

Pupo: “Chi mi invidia si sbaglia”, il noto cantante rivela a tutti le sue ‘difficoltà’; le sue parole non passano inosservate.

Famosissimo cantante e personaggio televisivo, Pupo è uno dei volti più amati dal pubblico italiano. La sua carriera è costellata di successi, ma dell’artista fiorentino si è parlato spesso anche per la sua vita privata.

Una situazione sentimentale che, per alcuni, potrebbe essere ideale e oggetto di invidia. Ma il cantante, intervistato da Il Corriere della Sera, ha sottolineato proprio che chi prova invidia per lui commette un errore. In seguito le sue parole.

“Chi mi invidia si sbaglia”: la confessione inedita di Pupo

Tutti sanno che Pupo conduce da ormai più di 30 anni una vita da bigamo. Il cantante è sposato con Anna Erli dal 1974 e dal 1989 ha iniziato una storia con Patricia Abate, manager di Pupo e sua compagna ufficiale. Quest’ultima, quando iniziò la relazione con Enzo Ghinazzi, interruppe il matrimonio con il marito, ma non fu lo stesso per il cantante, che da più di trent’anni porta avanti entrambe le relazioni. Ma la situazione sentimentale di Pupo è da invidiare?

A rispondere è stato proprio lui, in una lunga intervista al Corriere della Sera, nella quale si è raccontato senza filtri. “Chi mi invidia fa male. È un percorso che non ho scelto io. Perché è difficile, c’è sofferenza. È troppo facile liquidarlo così. Io oggi ho 67 anni, mia moglie Anna ne ha quasi 70, Patricia ne ha 62. Sto da 50 con la moglie, da 33 con l’amante. Lei pensa che sia stata una cosa semplice?”. Pupo spiega le difficoltà della sua situazione, ammettendo che non consiglierebbe mai alle sue figlie, né a nessun altro, un rapporto pluri amoroso.

“Invidia sprecata”, dichiara l’artista, che tuttavia non si pente del suo percorso sentimentale: “Ho avuto a che fare con due donne speciali. Non sono io lo speciale, sono loro”. Pupo sottolinea come molte difficoltà con cui ha dovuto fare i conti siano derivate dal fatto che la nostra cultura, educazione e religione non prevedano la poligamia: “Io ho pagato e sto pagando le conseguenze di queste mie scelte fatte alla luce del sole”.

Quanti figli ha Pupo?

Nel corso della sua complicata vita sentimentale, Pupo è diventato papà di tre figlie. Ilaria e Clara sono nate dal matrimonio con Anna, mentre la sua terza figlia, Valentina, è nata nel 1983 da una notte di passione con Mary, una sua fan. “Ci eravamo intrattenuti dopo qualche serata e abbiamo fatto l’amore. Veniva ai miei concerti, mi aveva detto che aveva avuto una figlia, ma non mi disse che era mia figlia, voleva proteggermi. Dopo cinque anni mi ha detto la verità”, ha confessato il cantautore a Verissimo.