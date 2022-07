Bellissima dopo Vite al Limite, vero? Non immaginereste mai com’era Amber prima: sconvolgente!

Dopo Vite al Limite Amber è un vero schianto, ma non immaginereste mai com’era prima di partecipare al programma: davvero sconvolgente!

Quella di Amber Rachdi è tra le trasformazioni più sconvolgenti di Vite al Limite, non c’è dubbio! Apripista della terza stagione del famoso docu-reality, la giovanissima paziente del dottor Nowzaradan è entrata con quasi 300 kg, ma ne è uscita completamente rivoluzionata!

A differenza del percorso di Shannon Lowery, Amber ha registrato sin da subito degli ottimi risultati. Grazie alla dieta prescrittale dal dottor Nowzaradan, la ventitreenne dell’Oregon ha ammesso sin da subito di vivere in una trappola e di voler fortemente ritornare ad avere una vita normale. Anche lei – così come Justin McSwain, è dimagrita tantissimo nella clinica di Houston. Ed ancora, a quanto pare, continua a svolgere un regime alimentare sano e regolato. Sui social, infatti, la giovane Amber è solita condividere scatti che mostrano la sua ritrovata forma fisica e la sua bellezza. In tantissimi – ammirando il suo fascino – non possono fare a meno di chiedersi com’era prima di iniziare il percorso di dimagrimento. Forse non tutti lo ricordano! Siete curiosi di rinfrescarvi anche voi la memoria?

Com’era Amber Rachdi prima di Vite al Limite? Sarà sconvolgente vederla

Un record imbattibile, quello raggiunto da Amber Rachdi a Vite al Limite nel corso della sua terza stagione. Entrata a far parte dei pazienti del dottor Nowzaradan con circa 298 kg, la ventitreenne dell’Oregon ne è uscita con 177 kg. Un traguardo impressionante, ma che non ha rappresentato per la giovane un punto di arrivo. Spulciando il suo canale instagram, infatti, abbiamo rintracciati suoi scatti recentissimi che ci fanno chiaramente comprendere quanto la sua trasformazione continui ad essere attuale. Immaginiamo che abbia perso tantissimi altri chili, ma quello che un po’ tutti si chiedono è: com’era prima di prendere parte a Vite al Limite?

Se oggi la sua forma fisica è davvero pazzesca, non si può fare a meno di ricordare com’era Amber prima di Vite al Limite. Guardate questa trasformazione, le differenze sono piuttosto notevoli:

Davvero incredibile, non credete? Amber è decisamente rinata dopo Vite al Limite. E a lei vanno i nostri più sinceri complimenti!

Dove si trova la clinica del dottor Now?

È il teatro di trasformazioni shock, ma in tantissimi sono curiosi di sapere dove si recano i pazienti per la prima visita col dottor Nowzaradan. Curiosi di saperlo anche voi? Come in molti sapranno, lo studio del medico chirurgo iraniano si trova ad Houston, in Texas. E, se proprio volete che siamo più preciso, questo è il suo indirizzo: 4009 di Ballaire Boulevard. Differente, invece, è il sito della clinica dove opera. Parliamo, infatti, del famoso St. Joseph Medical Center della città di Houston.